NBA／走出低潮！K湯攻近10戰新高26分 直言勇士團隊依然強大
美國職籃NBA金州勇士二當家Klay Thompson，今（13）日在客場出戰猶他爵士的比賽上，攻下全場最高26分，與Stephen Curry合攻51分，率領勇士以129:107輕取爵士，也收下近8戰的第7勝，球隊慢慢回到正軌。而Klay Thompson這場比賽全場19投11中，命中率高達57.9%，賽後受訪時他也直言，勇士仍然是一支強大的球隊。
記者陳品翔/綜合報導
「球隊的力量依然是非常強大的。你知道的，Curry讓一切看起來很容易，但是對他來說，每個晚上都要身負重擔是很困難的，所以當我們整個團隊都站出來時，那真是太好了。 看看Trayce Jackson-Davis所做的一切，雖然他整個上半場都沒有上場，但等到他上場時，他在防守上、在鞏固籃板上都做得非常好，所以我為今晚球隊每個人的表現，都感到非常驕傲。」Klay Thompson說到。
至於本場對上爵士的比賽，勇士總教練Steve Kerr因為與勇士高層前往塞爾維亞，出席先前因心臟病發不幸離世的助教米羅耶維奇（Dejan Milojevic）葬禮，所以本場比賽由執教經驗也相當豐富的助教Kenny Atkinson，擔綱代理總教練一職。
談到回到Milojevic意外過世的猶他州，Klay對此也有感而發，並表示：「感覺非常奇怪，我們非常想念Milojevic，非常感謝他為球隊所做的一切。Milojevic真的是個很好很好的人，他擁有令人難以置信的職業生涯，同時他還是一個了不起的父親、一個了不起的丈夫，以及一個大家很好的朋友，我非常想念他。我懷念與他一起談論帆船的時光，每次我們穿上這套制服時，我們都會想到他，他永遠都在我們心中，我們因為他的離開而感到遺憾。」
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