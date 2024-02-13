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羅宋麵包名店宣布倒店！創盛號自爆欠債6千萬　全台7分店結束營業

▲以羅宋麵包打響名號的「創盛號」，自爆欠債6千萬，7家分店宣布結束營業。（圖／取自創盛號臉書）
▲以羅宋麵包打響名號的「創盛號」，自爆欠債6千萬，7家分店宣布結束營業。（圖／取自創盛號臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

春節年假還沒有放完，知名連鎖麵包店「創盛號」驚爆倒閉，傳出創盛號總部已發出內部信，坦承公司營運困難且存有負債問題，截至年前累計的借貸金額已高達5、6千萬，在此情況下，旗下共有7家分店確定結束營業。

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知名連鎖麵包店「創盛號」，靠著羅宋麵包打響知名度，招牌的羅宋除了強調比臉還大，並標榜使用法國頂級發酵奶油、日本日東麵粉與加上岩鹽等，成為人氣秒殺產品，但在去年7月時卻曾傳出門市倒店潮，員工遭到欠薪，隨後又爆出投資糾紛，股東控訴公司財務不透明，連連虧損下創辦人居然買車又買房，創辦人和部分股東們鬧不合且互告。

▲創盛號以超大尺寸的羅宋麵包（左下）等打響名號，成為連鎖烘焙品牌。（圖／取自創盛號臉書）
▲創盛號以超大尺寸的羅宋麵包（左下）等打響名號，成為連鎖烘焙品牌。（圖／取自創盛號臉書）
根據《風傳媒》今（13）日報導，「創盛號」向公司員工寄發信件，內容提到公司經歷許多意外，導致管理出現問題、門市虧損嚴重、百貨包底不足，加上物料大漲導致成本提高，雖然已調漲處理，但仍無法補平虧損，並表示「我們負債的狀況沒有改善」。

創盛號並稱，因為公司到處借款發薪水，年前已累積借款金額達5、6千萬，因此忍痛宣布，包含新泰店、富國店、雙連店，以及百貨的微風南京店、微風北車店、微風北車捲捲人生、中友百貨捲捲人生，共7家分店於2月11日結束營業；另外，石牌、大江、三重店則轉讓給其他業者接手。至於員工薪資，據「創盛號」強調，承諾會協助推派同仁代表向勞工局提出「政府代墊薪資」，也會提供非自願離職單。

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