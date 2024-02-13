新任國會議員搭船被巨浪阻擋 友邦吐瓦魯下一屆總理難產
南太平洋國家吐瓦魯上月舉行國會大選，但受到氣候變遷影響，吐瓦魯首都富那富提（Funafuti）所在主島遭巨潮包圍，周圍可能出現四公尺高的巨浪，各區的新科議員難以搭船前往當地，這也導致新出爐的國會難以在本月開議選出下一屆總理。
國際中心楊智傑／綜合報導
我國南太平洋友邦吐瓦魯原定本月將開議選出新總理，外界高度關注新任總理是否決定維持與台灣的邦交關係，根據《路透社》報導，近期富那富提所在的環礁面臨將近4公尺高的巨浪包圍風險，其餘各島也遇到搭船困難的狀況，選舉委員會主席帕那帕（Tufoua Panapa）稱有四名當選的國會議員仍受困在外島，因此選舉總理的日期恐怕遙遙無期。
富那富提港港務官員皮托伊（Taasi Pitoi ）表示，受到強勁西風、當地漲潮等影響，船隻無法順利靠近港口碼頭。他提到，過去氣候變遷導致的海平面上升已經讓富那富提島淹水成為常態，但現在是就連以前沒淹水的地方都淹水了。
吐瓦魯氣象部門呼籲，首都富那富提居民必須待在室內避難，因為潮水已經淹沒了該島，儘管已和澳洲簽署協議逐步讓吐瓦魯人遷居澳洲，但吐瓦魯新任議員、氣候倡議人士塔利亞（Maina Talia）仍堅持必須採取「更激進且嚴厲的手段」，避免本世紀末吐瓦魯可能消失的未來。