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NBA／「俠客」歐尼爾首度解密！生涯後期為何要去塞爾提克、騎士

▲傳奇中鋒Shaquille O'Neal，首度透露自己為何生涯後期要轉隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳奇中鋒Shaquille O'Neal，首度透露自己為何生涯後期要轉隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

前湖人傳奇球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）近期在上播客節目中討論到自己生涯後期，為何要加入「綠衫軍」塞爾提克、克里夫蘭騎士？歐尼爾自己說：「這是因為Kobe Bryant，輸給他一冠，讓我抓狂。」Kobe生涯拿過5座總冠軍，但歐尼爾只有4座，這讓他被比下去，要知道，他還是Kobe的老大哥。

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歐尼爾生涯待過6支球隊，但他除了魔術外，在湖人3冠，熱火1冠，之後沒有再度拿到總冠軍，他透露，「我當時心裡想的就是，我要在你再拿總冠軍前先拿一個。因為當時外界對我們的看法是一致的，Kobe沒有歐尼爾無法奪冠，或者說歐尼爾沒有Kobe就無法奪冠。」

Kobe在歐尼爾離開後，跟「西班牙鬥牛士」Pau Gasol再度組成超強「雙巨頭」，並且在2008、2009年球季拿下雙冠，對手分別是奧蘭多魔術跟塞爾提克。

歐尼爾說：「結果他又拿了兩個冠軍，而我只拿了一個，當時讓我徹底瘋狂。這是值得尊重的競爭，我記得在我生涯的最後三年，我總是在追逐能奪冠的機會（先後加盟騎士、塞爾提克），如果我們都拿五個總冠軍就好了，結果他拿了五個，我只有四個，這讓我當時都快瘋了。」

▲Kobe Bryant和Shaquille O'Neal過去是朋友，也是敵人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kobe Bryant和Shaquille O'Neal過去是朋友，也是敵人。（圖／美聯社／達志影像）
歐尼爾從魔術開始成為「俠客」

歐尼爾生涯從魔術隊開始，他是天生贏家，1994-95球季，他跟魔術隊甚至可以打敗芝加哥公牛隊，雖然又被公牛隊在1995-96年球季季後賽被打倒，但魔術隊由他跟「一分錢」Anfernee Hardaway合組雙巨頭，是東區最強球隊之一。

▲奧蘭多魔術隊Shaquille O'Neal的32號球衣將於2月14日星期二、魔術隊對陣奧克拉荷馬雷霆隊的比賽後，於主場舉辦退役儀式。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧蘭多魔術隊Shaquille O'Neal的32號球衣將於2月14日星期二、魔術隊對陣奧克拉荷馬雷霆隊的比賽後，於主場舉辦退役儀式。（圖／美聯社／達志影像）
1996年球季結束，魔術隊開出7年大約想要跟他續約，但歐尼爾跟湖人簽下7年1.2億美元的天價大約，這也讓他開啟的湖人生涯。

三連霸跟湖人、Kobe的恩怨情仇

真正讓歐尼爾找到冠軍的契機，就是1996年選秀會上，湖人透過交易，換來「小飛俠」Kobe Bryant，兩人攜手在1999年到2002年打造了湖人王朝（三連霸），但也就此分道揚鑣。

湖人當時傳出，Kobe已經跟歐尼爾鬧翻，兩人甚至「冷戰」，但因為兩人個性都很好強，Kobe更是比較「獨斷」，因此，歐尼爾選擇求去，加入邁阿密熱火。

▲ 前湖人球員Shaquille O'Neal與Kobe Bryant（圖／美聯社／達志影像）
▲ 前湖人球員Shaquille O'Neal與Kobe Bryant（圖／美聯社／達志影像）
南灘熱火歐尼爾攜手閃電俠

歐尼爾在離開湖人後，被交易轉戰新東家熱火隊，歐尼爾畢竟還是全盛時期，他跟「閃電俠」Dwyane Wade的連線再度合體，並在2006年，幫助熱火奪冠，他穿回習慣的32號球衣，但歐尼爾的最後一冠也是在南灘。

▲ Shaquille O’Neal曾幫助熱火拿下隊史首座總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲ Shaquille O’Neal曾幫助熱火拿下隊史首座總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
歐尼爾前往塞爾提克、騎士的原因

歐尼爾認為，外界常拿他跟Kobe對比，認為兩人都一定要有彼此，才能奪冠，但這樣的爭論，一直到兩人現役都存在，直到兩人退役，才真正解開這樣的恩怨。

▲Shaquille O'Neal（右1）和Kobe Bryant（左1）曾靠著三角戰術創下湖人三連霸王朝。（圖／美聯社資料照／達志影像）
▲Shaquille O'Neal（右1）和Kobe Bryant（左1）曾靠著三角戰術創下湖人三連霸王朝。（圖／美聯社資料照／達志影像）
歐尼爾曾多次提到，Kobe的確是比較「獨斷」，會跟隊友起衝突，但他會幫隊友出頭，甚至以他老大哥的身分跟Kobe起爭執，但這都是陳年往事，隨著Kobe過世，歐尼爾也多次掉淚，懷念這位老友的頑固個性，其實兩人都很像。

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