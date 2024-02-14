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NBA／Shaquille O'Neal被魔術退役球衣！4季蓋824球　2數字輸魔獸

▲奧蘭多魔術將在今（14）日退役傳奇球星Shaquille O'Neal的球衣，他生涯在魔術待過4季，場均27.2分12.5籃板2.4助攻2.8阻攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧蘭多魔術將在今（14）日退役傳奇球星Shaquille O'Neal的球衣，他生涯在魔術待過4季，場均27.2分12.5籃板2.4助攻2.8阻攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

奧蘭多魔術將在今（14）日退役傳奇球星Shaquille O'Neal的球衣，O'Neal在受訪時對此受寵若驚，直言自己認為Nick Anderson才是第一位被魔術退役球星的球員。O'Neal生涯在魔術待過4季，場均可得到27.2分12.5籃板2.4助攻2.8阻攻，ESPN盤點象徵他在魔術時期成就的5大數據，其中一些已被「魔獸」Dwight Howard給壓過，讓人玩味。

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奧蘭多魔術隊是NBA中僅存的3支尚未退休球員球衣的球隊之一，但如今他們的球場上空也將有號碼出現。在今天對戰奧克拉荷馬城雷霆隊的比賽後，Shaquille O'Neal的「32號」將成為第一個被懸掛在起亞中心球場的球衣號碼。

O'Neal在2015年獲得奧蘭多魔術隊的榮譽戒指，如今又被退役球衣，他本人感到有些意外，「我從沒想過這一天會到來，當我參加榮譽之戒儀式時，還以為這是我最後一項榮譽了。」

1995年，O'Neal帶領魔術隊首次闖入總冠軍賽，他是球隊史上、以及NBA史上最有影響力的球員之一。1996年他選擇轉隊加盟洛杉磯湖人，並在那裏達到個人生涯高峰，與Kobe Bryant一起在2000-2002完成3連霸。。

洛杉磯湖人隊和邁阿密熱火隊目前皆已退休O'Neal的球衣，這位名人堂中鋒也成為繼Bill Russell、Wilt Chamberlain、Pete Maravich之後，第4位至少在3支不同球隊享有退役球衣榮譽的球員。

ESPN分享了關於他魔術時期的幾個關鍵數字：

824：O'Neal在魔術隊的4個賽季裡封蓋了824球，是魔術隊隊史上阻攻次數第2多的球員。隊史技術保持人則是Dwight Howard的2228次阻攻。

226：在O'Neal的19年的職業生涯中，只有5個賽季沒有場均上雙。在魔術時期，他在295場例行賽中226次場均上雙；而在季後賽，他在26場比賽中25次「double-doubles」。

58.1%：O'Neal在魔術隊效力的4個賽季中投籃命中率高達58.1%，這僅落後於隊史上職業生涯投籃命中率最高的Bo Outlaw（58.5%）。但O'Neal生涯場均出手16.1次，Outlaw卻只有3.9次。

20：魔術隊在O'Neal的新秀賽季取得了41勝41敗的戰績，與他們前一個賽季（21勝61敗）相比，差距達到了20勝。作為比較，Larry Bird於1979年加入波士頓塞爾提克隊時，塞爾提克比上一賽季多取得了32場勝利。魔術隊那年以些微的差距錯過了季後賽，但他們在O'Neal之後效力期間都打進季後賽。

22：O'Neal在1995年和1996年的季後賽中，魔術隊總共贏得了22場季後賽，這總數是球隊在連兩年季後賽中獲勝次數次多的。魔術在2009年到2010年在Dwight Howard的帶領下，於季後賽中贏得了23場勝利。1996年O'Neal離開後，魔術隊從1997年到2008年，總共只取得了13場季後賽勝利。

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