PLG／林冠綸遭拔攻城獅帥位！近期戰績不佳 張樹人公布新帥人選
新竹御頂攻城獅球團今（14）日宣布與林冠綸教練協議結束合約，總教練職位將由塞爾維亞籍助理教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）接任。攻城獅年前吞下3連敗，最近6戰苦吞5敗，也讓球團決定拔掉林冠綸帥位。
記者黃建霖/綜合報導
攻城獅本季開季的戰績不理想，一度吞下4連敗，也讓外界質疑帶了3季的林冠綸是否帥位不保。雖然之後獅隊在季中確定洋將輪換，戰績也跟著回穩、拉出6連勝，不過隨著近期的3連敗出現，也讓球團決定換帥。
攻城獅在官方釋出的訊息中表示，非常感謝林冠綸在過去3年多的付出，從無到有建構攻城獅的基礎，特別是在球隊成立初期，選擇放棄教職全心全意投入職業球隊的建構，且在第二年就帶領攻城獅闖進PLG聯盟的總冠軍賽。
攻城獅總經理張樹人表示：「感謝冠綸教練過去3年多為球隊的付出，非常敬佩冠綸始終如一的工作態度，也感謝他與攻城獅一起扛起巨大的壓力，打出許多精彩的比賽。如今雖然卸下總教練職務，但攻城獅球團仍獻上最誠摯的祝福，希望林冠綸教練未來有好的發展。」
談及接任人選密特羅維奇，張樹人總經理表示：「密特羅維奇教練本季加入攻城獅主責防守訓練，球場上要求嚴格，私底下平易近人與大家相處融洽，相信在他的帶領下，攻城獅可以繼續完成本季返擊的任務。」