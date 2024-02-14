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媽祖保庇賀龍年 臺中媽祖國際觀光文化節好戲輪番上陣

▲由臺中市文化局舉辦的臺中媽祖國際觀光文化節，好戲輪番上陣，直到5月中旬。（圖／臺中文化局提供）
▲由臺中市文化局舉辦的臺中媽祖國際觀光文化節，好戲輪番上陣，直到5月中旬。（圖／臺中文化局提供）

記者金武鳯/台中報導

臺中市政府文化局主辦「2024臺中媽祖國際觀光文化節」，於春節連假熱鬧登場。其中，「宮廟風華」系列，首場配合新社九庄媽遶境，大年初四由台中木偶劇團在新社區新社高中停車場打頭陣，接著將於23日晚間分別在大里杙福興宮及台中樂成宮演出，邀請民眾龍年春節與媽祖同行，一起欣賞精采表演。

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文化局長陳佳君表示，臺中媽祖國際觀光文化節舉辦多年，邀請臺中在地傑出團隊及全國優質團隊演出，讓國內外民眾透過表演團隊匯演，行遍臺中媽祖宮廟，深刻瞭解媽祖文化和在地文化內涵。今年延續「媽祖同行」主題，將邀請超過30組優質團隊接力演出，直到5月中旬落幕，歡迎民眾一同體驗結合藝術與宗教的文化盛典。

▲臺中市文化局主辦的「2024臺中媽祖國際觀光文化節」，邀民眾與媽祖同行一起觀賞。（圖／臺中文化局提供）
▲臺中市文化局主辦的「2024臺中媽祖國際觀光文化節」，邀民眾與媽祖同行一起觀賞。（圖／臺中文化局提供）
其中「宮廟風華」系列，首場已於13日(大年初四)晚上7時，由台中木偶劇團在新社區新社高中停車場演出，吸引大批民眾扶老攜幼坐在戲棚下觀賞。文化局表示，接著將在元宵節前夕2月23日(五)晚上7時安排2場演出，包含大里杙福興宮邀請HOt SHOCk、踢踏電台和街頭藝人周子益演出，台中樂成宮邀請到雲火INFERNO火舞團、皇媂樂團及優尼客表演。

至於2月24日(六)元宵節當晚7時起，將有3場演出同步登場，包括大甲鎮瀾宮元宵晚會邀請到臺中文威龍獅戰鼓團、極至體能舞蹈團、道格拉斯(雙人雜耍表演)、綠龍(大提琴&中國笛合奏)、藝人How Z、陳華、All In 5表演；大庄浩天宮邀請黃裕翔、凡徒表演藝術、街頭藝人廖訓佑和永寧社區寧之舞舞蹈班共同匯演，南屯萬和宮也邀請國光歌劇團演出，好戲連連，場場驚奇，絕對不能錯過！

▲2024臺中媽祖國際觀光文化節宮廟風華系列，首場已在新社區演出。（圖／臺中文化局提供）
▲2024臺中媽祖國際觀光文化節宮廟風華系列，首場已在新社區演出。（圖／臺中文化局提供）
文化局說明，4月起在北屯南興宮、台中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等，也將陸續邀請金宇園掌中劇團、妙璇舞蹈團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊帶來演出。更多活動資訊請上臺中市政府文化局網站查詢http://www.culture.taichung.gov.

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