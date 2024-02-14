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楊皓如紅包包太少！遭「長輩告狀」爸爸也開譙　她氣到不回家過年

▲楊皓如被阿嬤嫌棄紅包包太少，還告狀爸爸害她被罵，她氣到喊話不回家過年。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）
▲楊皓如被阿嬤嫌棄紅包包太少，還告狀爸爸害她被罵，她氣到喊話不回家過年。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

農曆春節期間，亞洲家庭少不了的習俗「包紅包」總是會上演比金額情節；女星楊皓如日前在節目《小姐不熙娣》中也分享個人經驗，她表示曾包紅包給阿嬤卻被對方嫌太少，還向爸爸告狀，害她回家後被爸爸痛罵，楊皓如因而與家人冷戰長達1年：「那以後我就不要回家過年了。」

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▲楊皓如認為包紅包是大家開心就好，非要精打細算就傷和氣了。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）
▲楊皓如認為包紅包是大家開心就好，非要精打細算就傷和氣了。（圖／《小姐不熙娣》YouTube）
楊皓如在節目《小姐不熙娣》中分享過年故事，提及家中長輩很愛比較紅包金額，因此她有個習慣是會記下每年包出去的金額，當成「禮金簿」在記錄；有一年，楊皓如包紅包給阿嬤，阿嬤也包了2個紅包給她的小孩：「我回了她那1包，可能不夠多！」她猜測也許是包的沒有美國孫女多，阿嬤因此不滿向她爸爸告狀此事。

阿嬤的告狀害慘楊皓如，爸爸痛罵她：「妳每年報稅的時候，妳還有撫養妳阿嬤，她為什麼要讓妳節稅，然後妳還包得那麼少！」向來心直口快的楊皓如也不滿回嘴：「本來這就是包開心的事情，那如果你真的要拿來一筆一筆、一分錢一分錢這樣算，那就不開心了，那以後我就不要回家過年了。」她因此與家人冷戰1年，事後阿嬤才出面說：「妳還是回來啦，我沒關係啦！」解決家庭紛爭。

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