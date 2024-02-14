《少女鬥惡龍》米莉結婚！遭活人獻祭「揭王國祕辛」拒等王子拯救
Netflix今（14）日釋出了米莉·芭比·布朗最新電影《少女鬥惡龍》正式預告！《怪奇物語》系列米莉·芭比·布朗化身公主戰士，與凶猛惡龍搏鬥，直言故事會顛覆大家想像：「不用癡癡等待著王子了。」
記者黃雅琪／綜合報導
《少女鬥惡龍》正式預告中，富有責任心的少女（米莉·芭比·布朗 飾）同意嫁給英俊的王子，卻赫然發現由《紙牌屋》女星羅蘋·萊特掌管的王室打算拿她獻祭，償還許久之前欠下的債。當少女在洞穴醒來後，才發現這是一個與王國截然不同的平行時空，充滿著黑暗、緊張與不安的氛圍。
而在此洞穴當中，米莉也發現過往許多少女跟她有相同遭遇，是她們的獻祭與犧牲，才成就今日的盛世王朝。米莉將透過她的才智與意志，一步一步向上往洞口方向爬去，誓言：「這將成為你們王國的最後終點。」
米莉提及自己的角色說：「她是個不需被拯救的少女，但她用多種方式試圖拯救自己！而故事會顛覆你的想像，期待王子會捨身拯救少女，但不用癡癡等待著王子了。」《少女鬥惡龍》3月8日Netflix上線。
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