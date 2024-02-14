林心如召回《華燈初上》小姐們！龍年霸氣撒紅包 樂當Rose媽媽
夯劇《華燈初上》2021年11月播出，因懸疑的劇情、加上眾多大咖演員，讓該劇上線後，討論度破表，掀起一股風潮。製作人兼主演的林心如今年過年揪演員們齊聚，還親自發出紅包，並署名角色名字「Rose」，大家也發文向林心如道謝。
記者薛羽彤／綜合報導
《華燈初上》戲散人不散，即便戲劇播完一段時間後，演員們的好交情仍不滅，過年期間林心如揪「光」酒店成員們聚餐，包含劉品言、郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉、謝瓊煖、胡瑋杰。林心如還大手筆發給每個人紅包，上面署名「Rose」，劉品言開心表示「光之女團龍總旺，謝謝rose mama的紅包！」
楊謹華也在IG上曬出一段影片，寫上「我們展演的是一條龍，祝大家龍騰虎躍～」郭雪芙則發文：「恭喜發財，好運攏總來。」謝欣穎說：「一年一度的光之聚會，謝謝rose媽媽的紅包，祝大家龍年行大運。」
而《華燈初上》原班人馬也將演出電影版《華燈初上之旭日東昇》，去年8月本片已入選文化部「112年度第一梯次國產電影長片輔導金獲選名單」，並預計今年上映。劇情講述由林心如飾演的羅雨儂，為拯救失蹤姊妹，而捲入台日黑幫交易，雨儂必須回到台灣召集酒店姊妹們，在時限內找出黑幫內鬼，才能救回淑華（劉品言飾）。
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