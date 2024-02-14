NBA／O'Neal被魔術退役球衣、魔獸留言被讚爆 球迷：你是下一個
「魔術鯊」Shaquille O'Neal的「32號球衣」今（14）日被奧蘭多魔術給退役，而作為O'Neal在魔術隊的後輩，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也放下過去和O'Neal之間的不和，留言表達對前輩的支持，而不少球迷也留言表示，相信霍華德就會是下一個被退役球衣號碼的魔術球員。
NOWnews/綜合報導
Shaquille O'Neal效力於魔術隊的時間只有短短4季，但已經留下了許多紀錄。不過在他之後，有另一位不世出的天才中鋒來到這支球隊，那就是霍華德，後者將Shaq的累計性紀錄給一一追過，也無怪乎兩位前後任「超人」勢同水火，O'Neal對這位後輩總沒有好臉色看。
霍華德目前是魔術隊歷史上總得分、總籃板、總罰球、防守效率（DRtg）、勝利貢獻值（Win Share）、VORP等數字的保持人。而O'Neal魔術生涯26.6的PER，則仍舊是隊史最高值。
今天O'Neal成為魔術隊史第一位被退役球衣的球員，霍華德也在社群上的相關貼文下留下一個「火焰」的圖案，象徵自己對這位前輩的支持。另外他也特地在個人的X上發文寫道「恭喜Shaq，一位超人，謝謝魔術所做的」，考慮到過去O'Neal對他的嚴厲「指教」，霍華德此舉展現了他的風度，也得到了球迷的好評。
而在該篇貼文之下，不少人也紛紛表示：「魔獸就是下一個了吧」、「霍華德和Penny（Anfernee Hardaway）會是下一個」、「Shaq值得這樣的榮譽」、「就以魔術隊史來說，霍華德比Shaq更偉大」。