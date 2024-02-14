祖克柏開箱Vision Pro！吐槽「不如Meta Quest 3」：訂價讓人驚訝
蘋果公司美國當地時間2日推出VR頭戴裝置「Vision Pro」，雖然一台要價高達3499美元，但仍吸引許多人嘗鮮體驗。而Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）也在今（14）日分享了個人開箱Vision Pro的評價，祖克柏認為Vision Pro在大多數使用情境的表現都不如Meta Quest 3，更吐槽考慮到Vision Pro的定價比Quest 3的500美元貴了近3000美元，「這不禁讓我感到十分驚訝」。
記者倪浩軒/綜合報導
祖克柏在自己的IG上分享了影片，大談試用Vision Pro的感想。祖克柏表示，在體驗Vision Pro之前，他預期Quest 3的CP值會勝出，畢竟Quest 3的價格僅要Vision Pro的7分之1。而在開箱Vision Pro之後，祖克柏認為，Quest 3不僅是在CP值方面大勝，且根本就是「一個更好的產品」。
祖克柏直言，許多人都預期Vision Pro表現會比Quest 3好，因為它是蘋果的產品，而且定價又高出了那麼多，「但是老實說，Quest 3在人們絕大多數的使用情境中都表現得比Vision Pro更好」，考慮到兩者的價格差異，「這不禁讓我感到十分驚訝」。
當然，祖克柏也稱讚了Vision Pro的優點，那就是眼部追蹤做得相當出色，而且解析度非常高。不過祖克柏話鋒一轉，指出Vision Pro犧牲了這麼多的舒適度，比Quest 3重了120公克，而且還有一條電線，放棄了可用性和舒適度，只換回一些些的高解析度，似乎並不值得。祖克柏更列舉了一系列Quest 3表現更好的地方，包括消除動態模糊更出色、可視範圍更寬、亮度更亮、重量更輕，沒有電線等等。
祖克柏最後更直接向果粉喊話，「我知道，每當有人質疑蘋果產品在某領域不是領導者時，一些粉絲就會感到不安」，但祖克柏強調每一代運算技術都有開放和封閉兩種模式，蘋果在移動端的封閉模式佔了上風，但情況並非總是如此，若是在PC端，微軟的開放模式才是贏家，而在虛擬實境技術領域，鹿死誰手尚未可知，祖克柏表示，「Meta將會扮演開放的角色，並真心希望開放模式能再次勝出」。