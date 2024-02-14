快訊／初五大樂透頭獎1.6億！開獎號碼出爐　昨「此條件」2次對獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
由小到大依序為07、12、19、26、32、39，特別號是44。
📍2／14大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：03、22、24、27、31、34、36、46、48
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
另外，昨（13）日大樂透因系統銷售時間誤設，銷售時間於16:35提前結束，台灣彩券公司今日（14）表示，為確保消費者的權益，2月13日當日16:35至20:00購買之2月14日開獎（113000019期）的大樂透（依彩券票面銷售時間為準），可有兩次對獎的機會，即2月13日與2月14日兩日的大樂透及春節大紅包開獎獎號對獎。
台彩說明，如2月13日未中獎，可續對2月14日之獎號；如2月13、14日皆未中獎，即確認未中獎。如幸運2月13、14日皆中獎，2月13日中獎獎金額較高，煩請民眾走問題彩券程序，攜帶該彩券正本至中國信託商業銀行(股)公司國內各營業單位或其指定金融機構，填寫中國信託銀行處理問題公益彩券申請表，並交付彩券正本，經驗證後即可兌獎。
台彩指出，如2月14日中獎獎金額較高，則依正常程序兌獎。如果消費者有任何問題可撥打客服專線市話0800-024-999詢問。
大樂透春節加碼持續開跑，從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項。
若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大紅包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。