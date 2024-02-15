熊熊卸貨了！女兒大年初一就報到 被老公虧「哭得比妹妹還慘」
37歲熊熊（卓毓彤）去年7月宣布和大5歲從商的前男友Mars（哥哥）祕婚5個多月，2個月後捎來懷孕喜訊，預產期在今年2月，昨（14）日情人節，她在YouTube頻道上傳新影片，透露女兒大年初一提前報到，熊熊一看到寶寶當場爆哭，被老公虧：「哭得比妹妹還慘！」
記者楊穎軒／綜合報導
熊熊紀錄剖腹生產過程，怕痛的她心情緊張，強裝鎮定搞笑，動刀前，老公Mars在一旁安撫，給予鼓勵，但護理師的止痛針還沒扎下去，熊熊就大叫，讓大家笑翻，不久女兒順利出世，熊熊一看到愛女就淚崩，醫生虧熊熊：「還沒出來就在哭了！」Mars大笑：「她哭得比妹妹還慘！」熊熊虛弱回：「我們（母女）一起哭！」
老公Mars親自幫女兒剪臍帶，進行肌膚之親時，抱著愛女的熊熊笑說：「她在抓我的奶！」一家三口拍下首張全家福，夫妻倆跟女兒「HANIA」說，希望妳健康長大，「謝謝妳選擇我們，爸爸媽媽愛妳！」網友留言：「為什麼生小孩前後都那麼漂亮，天生麗質耶」、「哥哥一直安撫熊熊欸，真的超級神隊友」、「好感動，一定會幸福的！」
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