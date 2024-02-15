台股大漲沒用！這原因美元登高、日圓貶回150 台幣早盤升貶互見
今（15）日是龍年首個交易日，台股早盤大漲逾600點，新台幣兌美元表現似乎與台股脫鉤，未跟著台股大升，主要是美國1月通膨率回升超出市場預期，增強市場對美國聯準會（Fed）3月利率維持不變的預期，加上日圓兌美元再度貶破150兌1美元，新台幣兌美元開升後一度翻貶下探31.4元，目前升貶互見，高低價差僅6分。
記者顏真真／台北報導
在美國公布1月最新消費者物價指數（CPI）年增率漲幅超出市場預期後，美元指數一度升至近105，來到104.98價位，亞洲主要貨幣日圓兌美元再貶破150價位，也讓日本央行出面喊話干預，不過，今日早盤日圓仍在150.21至150.58兌1美元震盪。
至於亞洲其他主要貨幣韓元早盤在1329.83至1331.73兌1美元震盪，離岸人民幣兌美元在7.221至7.2258 盤整，新台幣兌美元今日龍年首個交易日開升後，也一度翻貶。
新台幣兌美元今日早盤以31.35元、小升0.8分開出，雖然台股早盤大漲逾600點，但新台幣兌美元表現卻與台股脫鉤，一度翻貶下探31.4元，貶1.8分，之後即便翻升，升幅也很有限，目前下升貶互見，在31.342元至31.36元震盪整理。