國泰金董座看龍年！蔡宏圖點出最關鍵挑戰　要洞燭機先做足準備

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不過，他也指出，因應環境變化，未來2、3年各項監理法規都不斷調整精進，其中最關鍵的挑戰，就是保險業務如何順利接軌國際會計準則以及新一代清償能力制度。離接軌時日愈近，在經營上更須加速轉型，舉凡經營管理思維、商品結構、客戶經營、投資配置及 IT 系統等，都要全面檢視。
他強調，轉型的挑戰未嘗不是一次經營全面升級的機會，惟有洞燭機先並做足準備，才能引領產業順利接軌並創造新的契機。
邁入新的一年，蔡宏圖說，大多數的國際展望皆預期通膨會較為趨緩，全球經濟與金融市場則仍有波動，且大環境正在發生的許多趨勢也不容忽視。包括生成式 AI 快速崛起正在顛覆遊戲規則，如何善用 AI 以及如何監理，都受到全球高度關注；台灣人口結構變化，考驗我們如何加速重整商業模式面對超高齡社會；因應氣候變遷，身為金融業需要在氣候金融扮演更關鍵角色，要開始以淨零碳排為目標去思考綠色營運、能源轉型；另在數位化時代，資安的威脅也從未消失，是所有企業共同的課題。
面對多元專業匯流的環境，蔡宏圖強調，已經沒有單一專業可以解決所有問題，唯有擁抱多元價值，加速跨界交流與協作能力，才有機會贏得先機與商機，要持續透過科技創新、企業永續兩大支柱驅動成長，透過好的服務與商品讓客戶變得更健康、更富足。國泰金不僅要努力達到公司的財務與營運目標，也需要持續跨子公司協作，橫向串聯並擴展集團資產管理的實力，創造品牌綜效。
最後，蔡宏圖表示，世界不停地往前走，他也期待同仁新的一年勇敢向外探索，視未知為挑戰，視挑戰為契機，大家齊心協力，集聚眾人智慧，相信只要我們能夠一起，就能創造無限可能。