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台北美食｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？

▲台北美食｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？
▲台北美食｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？

ReadyGo

獲選為最想推薦給外國觀光客的台北夜市絕對就是饒河夜市，位在撫遠街與松山火車站前的兩側入口，各設有一座金碧輝煌的牌樓，以及象徵夜市吉祥物的貓頭鷹圖騰。從松山火車站出來，能看見夜市入口旁的慈佑宮，更增添了屬於台灣的民俗色彩。全長600公尺，攤位規劃整齊但空間不算寬敞，假日熙攘的人潮不斷，想吃熱門美食要有排隊的心理準備。除了眾多台式傳統美食，也有各式異國美味，更有各種日用百貨、新奇小物，琳瑯滿目物美價廉，絕對能滿足遊客們的需求。

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台北美食-饒河夜市必吃美食推薦

阿國滷味(必比登推薦)

慈祐宮旁的阿國滷味，從2019-2023連續五年獲得米其林必比登推薦榜單的肯定，味道自是有迷人之處。不大的攤位上擺滿了各式滷味，價位不貴選擇也很多，超推鴨翅、脆腸、玉米筍，雞胗、米血、海帶、貢丸，每樣都滷得非常入味，調味比較清淡不會過鹹，加上店家自製的酸菜和辣粉，吃不完放冰箱，隔天也一樣很好吃。

台北夜市｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？
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圖片來源 / IG@frances_liao
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店家地址：台北市松山區八德路四段759號

連絡電話：02-8981-8517

營業時間：16:30-23:30（週一公休）

相關連結：阿國滷味FB

麻糬寶寶(米其林餐盤推薦)

簡單古早味的麻糬寶寶，就是小時候記憶中的味道，白白胖胖的麻糬包入芝麻粉，再滾上滿滿的花生糖粉，吃得到濃濃米香和花生香氣。從2018年起連續6年入選米其林街頭小吃真的超厲害，老闆親切細心的服務，應該也是年年得獎的原因之一，若不是馬上吃的話會把花生粉分開裝，避免潮掉影響口感。

台北夜市｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？
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圖片來源 / IG@jouisafoodie
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店家地址：台北市松山區饒河街111號前方路中

連絡電話：0958-088-550

營業時間：16：00-00：00(週一公休)

陳董藥燉排骨(必比登推薦)

從2018~2022連續五年都被必比登推薦的陳董藥燉排骨，遠遠就能聞到香氣，不論平日還是假日，幾乎都是一開攤就滿滿人潮。湯頭以大量豬肋骨和中藥包長時間燉煮，湯頭甘甜順口中藥味不會過重。每碗有三、四根肋骨與排骨肉，喜歡重口味的一定要沾獨家自製的豆瓣醬，另外還有藥燉羊肉跟瓜仔滷肉飯，都非常好吃。

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圖片來源 / IG@gin680906
店家地址：台北市松山區饒河街160號前方路中

連絡電話：0910-901-933

營業時間：16：30-23：00

百年老店東發號蚵仔麵線(米其林餐盤推薦)

東發號蚵仔麵線是知名的百年老店。鎮店三寶麵線、肉羹、油飯，沒有濃厚勾芡的蚵仔麵線和肉羹，美味的秘訣是大骨熬成的甘甜湯底，蚵仔新鮮肥嫩、大腸有嚼勁；肉羹豬肉大塊搭配筍絲和香菇，每一口都是滿足。淡淡薑香麻油味的油飯，糯米粒粒分明拌入香菇和魷魚，口味重可以加店裡自製的獨門辣椒醬，美味加倍。

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圖片來源 / IG@fatherscuisinefor5
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店家地址：台北市松山區饒河街143號

連絡電話：02-2769-5739

營業時間：08:30–00:00

相關連結：饒河街百年老店東發號FB

紅燒牛肉麵牛雜湯(必比登推薦)

只有卡通乳牛頭案可辨識的無名紅燒牛肉麵，本就有一批死忠饕客，因為必比登的推薦更加爆紅，被評為滋味讓人無法忘懷。選用成本較高的牛腱，紅燒湯頭味道濃郁，老主顧才知道的隱藏版牛筋麵，內行人會加酸菜搭配，牛雜湯份量超多，口感軟嫩卻不失Q度。店裡招牌還有乾麵和花干，加上老闆特製辣椒醬超對味。

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店家地址：台北市松山區饒河街63號前方路中

營業時間：11：00-01：00

心心港式腸粉

營業已20餘年的心心港式腸粉，傳承了道地的香港好味道。以傳統的布拉式技法製作，雖然需要較長的時間，但是口感相較於抽屜式來得Q彈滑嫩，即使放冷掉，吃起來口感依舊一樣美味。粉皮是用在來米磨製，內餡特別以特製醬料醃製，所以即使想吃清淡口味的朋友，還是能嚐到更多層次的口感。

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圖片來源 / IG@yen_loveeating
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店家地址：台北市松山區饒河街204號前方路中

連絡電話：0982-327-468

營業時間：18：00-00：00

相關連結：心心港式腸粉FB

安師傅冰火菠蘿&雪糕菠蘿

生意很好的安師傅冰火菠蘿，現烤麵包的香氣超級誘人，經過都會被吸引過來排隊。熱騰騰表皮酥脆的菠蘿不會很甜，夾入一片奶油，鹹香濕潤的口感讓菠蘿麵包的美味誘惑更上一層。而且個頭不小，3顆才100元，CP值實在很高。還有起司冰火菠蘿、雪糕菠蘿可以選擇，其實搭配冰淇淋的雪糕菠蘿，吃起來也超級過癮。

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圖片來源 / IG@samni.991222
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圖片來源 / IG@samni.991222
店家地址：台北市松山區饒河街212號

連絡電話：0920-094-237

營業時間：16：30-00：00

相關連結：安師傅冰火菠蘿&雪糕菠蘿

下港名彭臭豆腐

許多電視美食節目報導過的下港名彭臭豆腐，每天都是一位難求，就連金鋼狼來台灣都要來吃呢！臭豆腐的臭味不重，炸得金黃酥脆的臭豆腐中間挖個洞，灌入特製醬汁與蒜泥，再加上酸甜清脆的台式泡菜和香菜，一口咬下，豆腐還會爆汁。除此之外還有麻辣鴨血臭豆腐、蚵仔煎、滷肉飯，一次就能嘗到多種美味。

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圖片來源 / IG@fatwithm
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店家地址：台北市松山區饒河街189號前方路中

連絡電話：0917-827-646

營業時間：18：00-23：00

相關連結：饒河街下港名彭臭豆腐FB

Whatever gg脆皮蛋餅

Whatever gg脆皮蛋餅顛覆蛋餅的傳統形象，使用的是薄薄的特製餅皮，讓人吃起來更加清爽無負擔。一張張煎得金黃薄脆的方形蛋餅皮，加上滿滿的蔬菜蛋液，主要餡料有高麗菜、三星蔥、杏鮑菇可以混搭。老闆用料大方不手軟，口感滋味沒話說，再加上店家的醬油膏跟辣椒醬，天哪~也太唰嘴了吧！

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圖片來源 / IG@pig_piggy0401
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圖片來源 / Whatever gg脆皮蛋餅(饒河店)FB
店家地址：台北市松山區饒河街108號前方路中

連絡電話：0986-988-920

營業時間：17：00-23：30

相關連結：Whatever gg脆皮蛋餅(饒河店)FB

好腸 好嚐-馬告香腸&手作大腸圈

逛夜市怎麼能不來根香腸？好腸好嚐有馬告香腸、原味香腸、黑胡椒香腸、純手工大腸圈和鹹豬肉。香腸使用豬後腿肉製作，不油膩還會爆汁；大腸圈使用豬小腸手工灌製，軟Q口感吃得到花生；烤到脆皮不膩口的鹹豬肉，這香味真的太逼人，搭配滿滿的蒜片洋蔥，小孩才做選擇，推薦直接選擇三合一，一口接一口停不下來。

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圖片來源 / IG@getfood2002
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圖片來源 / IG@好腸 好嚐大腸圈&香腸專賣店
店家地址：台北市松山區饒河街133號前方路中

連絡電話：0987-619-497

營業時間：17：00-00：00

相關連結：好腸 好嚐-馬告香腸&手作大腸圈FB

詳細資訊：

夜市地址：台北市松山區饒河街(位在台北松山八德路四段及撫遠街之間)

連絡電話：02-2766-8876

營業時間：17：00-23：00

相關連結：台北旅遊網

交通資訊：

捷運：松山新店線(綠線)『松山站』1號出口或5號出口

火車：台鐵松山車站，聯通至『捷運松山站』1 號出口

開車：國道1號-堤頂交流道下-堤頂大道一段-南京東路六段-新明路298巷-成美橋-南港路三段-八德路四段。

停車場

八德立體停車場：

地址: 台北市松山區八德路4段580號

計費方式: 周一~周四 40元/小時，周五至日及例假日 50元/小時，全程以半小時計費。

松山國小停車場：

地址: 台北市松山區八德路4段746號

計費方式: 周一~周四 40元/小時，周五至日及例假日 50元/小時，全程以半小時計費。

松山區行政中心地下停車場：

地址:台北市松山區八德路4段692號B2

計費方式:80元/時，前30分鐘免費，逾30分至1小時，優惠收費30元，全程以半小時計費。

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原文出處 : ReadyGo 台北美食｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？

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