▲台北美食｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？

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阿國滷味(必比登推薦)
慈祐宮旁的阿國滷味，從2019-2023連續五年獲得米其林必比登推薦榜單的肯定，味道自是有迷人之處。不大的攤位上擺滿了各式滷味，價位不貴選擇也很多，超推鴨翅、脆腸、玉米筍，雞胗、米血、海帶、貢丸，每樣都滷得非常入味，調味比較清淡不會過鹹，加上店家自製的酸菜和辣粉，吃不完放冰箱，隔天也一樣很好吃。
店家地址：台北市松山區八德路四段759號
連絡電話：02-8981-8517
營業時間：16:30-23:30（週一公休）
相關連結：阿國滷味FB
麻糬寶寶(米其林餐盤推薦)
簡單古早味的麻糬寶寶，就是小時候記憶中的味道，白白胖胖的麻糬包入芝麻粉，再滾上滿滿的花生糖粉，吃得到濃濃米香和花生香氣。從2018年起連續6年入選米其林街頭小吃真的超厲害，老闆親切細心的服務，應該也是年年得獎的原因之一，若不是馬上吃的話會把花生粉分開裝，避免潮掉影響口感。
店家地址：台北市松山區饒河街111號前方路中
連絡電話：0958-088-550
營業時間：16：00-00：00(週一公休)
陳董藥燉排骨(必比登推薦)
從2018~2022連續五年都被必比登推薦的陳董藥燉排骨，遠遠就能聞到香氣，不論平日還是假日，幾乎都是一開攤就滿滿人潮。湯頭以大量豬肋骨和中藥包長時間燉煮，湯頭甘甜順口中藥味不會過重。每碗有三、四根肋骨與排骨肉，喜歡重口味的一定要沾獨家自製的豆瓣醬，另外還有藥燉羊肉跟瓜仔滷肉飯，都非常好吃。
店家地址：台北市松山區饒河街160號前方路中
連絡電話：0910-901-933
營業時間：16：30-23：00
百年老店東發號蚵仔麵線(米其林餐盤推薦)
東發號蚵仔麵線是知名的百年老店。鎮店三寶麵線、肉羹、油飯，沒有濃厚勾芡的蚵仔麵線和肉羹，美味的秘訣是大骨熬成的甘甜湯底，蚵仔新鮮肥嫩、大腸有嚼勁；肉羹豬肉大塊搭配筍絲和香菇，每一口都是滿足。淡淡薑香麻油味的油飯，糯米粒粒分明拌入香菇和魷魚，口味重可以加店裡自製的獨門辣椒醬，美味加倍。
店家地址：台北市松山區饒河街143號
連絡電話：02-2769-5739
營業時間：08:30–00:00
相關連結：饒河街百年老店東發號FB
紅燒牛肉麵牛雜湯(必比登推薦)
只有卡通乳牛頭案可辨識的無名紅燒牛肉麵，本就有一批死忠饕客，因為必比登的推薦更加爆紅，被評為滋味讓人無法忘懷。選用成本較高的牛腱，紅燒湯頭味道濃郁，老主顧才知道的隱藏版牛筋麵，內行人會加酸菜搭配，牛雜湯份量超多，口感軟嫩卻不失Q度。店裡招牌還有乾麵和花干，加上老闆特製辣椒醬超對味。
店家地址：台北市松山區饒河街63號前方路中
營業時間：11：00-01：00
心心港式腸粉
營業已20餘年的心心港式腸粉，傳承了道地的香港好味道。以傳統的布拉式技法製作，雖然需要較長的時間，但是口感相較於抽屜式來得Q彈滑嫩，即使放冷掉，吃起來口感依舊一樣美味。粉皮是用在來米磨製，內餡特別以特製醬料醃製，所以即使想吃清淡口味的朋友，還是能嚐到更多層次的口感。
店家地址：台北市松山區饒河街204號前方路中
連絡電話：0982-327-468
營業時間：18：00-00：00
相關連結：心心港式腸粉FB
安師傅冰火菠蘿&雪糕菠蘿
生意很好的安師傅冰火菠蘿，現烤麵包的香氣超級誘人，經過都會被吸引過來排隊。熱騰騰表皮酥脆的菠蘿不會很甜，夾入一片奶油，鹹香濕潤的口感讓菠蘿麵包的美味誘惑更上一層。而且個頭不小，3顆才100元，CP值實在很高。還有起司冰火菠蘿、雪糕菠蘿可以選擇，其實搭配冰淇淋的雪糕菠蘿，吃起來也超級過癮。
店家地址：台北市松山區饒河街212號
連絡電話：0920-094-237
營業時間：16：30-00：00
相關連結：安師傅冰火菠蘿&雪糕菠蘿
下港名彭臭豆腐
許多電視美食節目報導過的下港名彭臭豆腐，每天都是一位難求，就連金鋼狼來台灣都要來吃呢！臭豆腐的臭味不重，炸得金黃酥脆的臭豆腐中間挖個洞，灌入特製醬汁與蒜泥，再加上酸甜清脆的台式泡菜和香菜，一口咬下，豆腐還會爆汁。除此之外還有麻辣鴨血臭豆腐、蚵仔煎、滷肉飯，一次就能嘗到多種美味。
店家地址：台北市松山區饒河街189號前方路中
連絡電話：0917-827-646
營業時間：18：00-23：00
相關連結：饒河街下港名彭臭豆腐FB
Whatever gg脆皮蛋餅
Whatever gg脆皮蛋餅顛覆蛋餅的傳統形象，使用的是薄薄的特製餅皮，讓人吃起來更加清爽無負擔。一張張煎得金黃薄脆的方形蛋餅皮，加上滿滿的蔬菜蛋液，主要餡料有高麗菜、三星蔥、杏鮑菇可以混搭。老闆用料大方不手軟，口感滋味沒話說，再加上店家的醬油膏跟辣椒醬，天哪~也太唰嘴了吧！
店家地址：台北市松山區饒河街108號前方路中
連絡電話：0986-988-920
營業時間：17：00-23：30
相關連結：Whatever gg脆皮蛋餅(饒河店)FB
好腸 好嚐-馬告香腸&手作大腸圈
逛夜市怎麼能不來根香腸？好腸好嚐有馬告香腸、原味香腸、黑胡椒香腸、純手工大腸圈和鹹豬肉。香腸使用豬後腿肉製作，不油膩還會爆汁；大腸圈使用豬小腸手工灌製，軟Q口感吃得到花生；烤到脆皮不膩口的鹹豬肉，這香味真的太逼人，搭配滿滿的蒜片洋蔥，小孩才做選擇，推薦直接選擇三合一，一口接一口停不下來。
店家地址：台北市松山區饒河街133號前方路中
連絡電話：0987-619-497
營業時間：17：00-00：00
相關連結：好腸 好嚐-馬告香腸&手作大腸圈FB
詳細資訊：
夜市地址：台北市松山區饒河街(位在台北松山八德路四段及撫遠街之間)
連絡電話：02-2766-8876
營業時間：17：00-23：00
相關連結：台北旅遊網
交通資訊：
捷運：松山新店線(綠線)『松山站』1號出口或5號出口
火車：台鐵松山車站，聯通至『捷運松山站』1 號出口
開車：國道1號-堤頂交流道下-堤頂大道一段-南京東路六段-新明路298巷-成美橋-南港路三段-八德路四段。
停車場
八德立體停車場：
地址: 台北市松山區八德路4段580號
計費方式: 周一~周四 40元/小時，周五至日及例假日 50元/小時，全程以半小時計費。
松山國小停車場：
地址: 台北市松山區八德路4段746號
計費方式: 周一~周四 40元/小時，周五至日及例假日 50元/小時，全程以半小時計費。
松山區行政中心地下停車場：
地址:台北市松山區八德路4段692號B2
計費方式:80元/時，前30分鐘免費，逾30分至1小時，優惠收費30元，全程以半小時計費。
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原文出處 : ReadyGo 台北美食｜饒河夜市必吃美食推薦，米其林秘密客的最愛你試過了嗎？
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