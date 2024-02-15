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台南美食：關廟古早味美食推薦
譚師傅小籠包
有關廟鼎泰豐之稱的關廟美食「譚師傅小籠包」是臺南人在地的下午茶點心！皮薄料多但跟小籠湯包又不太一樣，不是一咬就噴汁的類型，但是麵皮一樣Ｑ彈，餡料不會太鹹，走的是清爽路線，熱騰騰剛出爐真的超美味，邊走邊吃一盒馬上就嗑光，如果敢吃辣也可以配上店家特製辣醬，更香更好吃！
店家地址：台南市關廟區正義街12之1號
連絡電話：0930 030 876
營業時間：14：00-19：00(週五六日公休)
百頁番薯糖
創立於1980年的台南關廟古早味美食-番薯糖，最一開始是老闆腳踩著三輪車到處販售的喔！口感吃起來有點像拔絲地瓜，同樣以麥芽糖為基底熬煮的番薯糖，起鍋的畫面是數不盡的牽絲細條，現在老闆固定會在台南關廟市場販售，想吃的人要趁早，據說很容易撲空，賣完就沒啦～
店家地址：台南市關廟區中央路252號機車停車場旁
連絡電話：0927 280 109
營業時間：六日06：30-15：00
黃家阿義米粿
這間台南關廟美食，同樣走了近40個年頭，依舊在台南關廟市場屹立不搖，店面就在轉角處，僅有10-12個座位，但人潮總是絡繹不絕，銅板價得米粿是臺南人熟悉的早餐，而且還要加蛋才完美！外皮煎的「恰恰」裏面軟嫩的口感加上醬料和香菜就是道地的台南味了。
店家地址：台南市關廟區中央路107號
連絡電話：06 596 0292
營業時間：四~日 06：30-12：00
林門玉餃
台南關廟必吃美食當然就是關廟滷麵，而這間在地方上赫赫有名，深受在地人喜愛，重點一天只賣四小時，一大片的玉餃下面鋪的可是20顆的水餃，裡頭的餡料包的是高麗菜，店內每桌都有一盤，就知道是店內必點的招牌菜，醬料可以自行取用，五星推薦醬油＋蒜頭＋蔥花＋辣椒，老饕吃法推薦給你！
店家地址：台南市關廟區中山路一段428號
連絡電話：06 596 5877
營業時間：07：30-14：00(週二公休)
Ciao cafe 橋前駅
吃膩了中式小吃，那就來點西式的甜點吧！台南關廟居然也有貨櫃咖啡廳，位在台19甲路旁，有大大的庭院可以停車，以及草地可以奔馳，配上貨櫃繽紛鮮豔的外觀，就是一幅美麗的圖畫，被植物包圍的貨櫃，帶出工業風中的廢墟感，有種走進森林秘境的錯覺，很適合朋友、家庭來度過週末的午後時光。
店家地址：台南市關廟區南雄路二段688號
連絡電話：06 595 0837
營業時間：11：00-21：00(週二公休)
深緣及水台南關廟店
台南獨家的美食店！雖然在台南有多家分店，但出了台南就吃不到啦！就是這間台南美食，號稱最美烘焙坊，結合傳統風格及現代優雅於一身，讓人走進就感受到不同於一般麵包店的氛圍，運用盛產的鳳梨做出多樣的甜點製品，看到架上琳瑯滿目的麵包，真的每個都想吃一口呀！
店家地址：台南市關廟區旺萊路295號
連絡電話：06 596 1718
營業時間：10：00-19：00(週一公休)
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原文出處 : ReadyGo 台南美食｜帶你品嚐台南最南端「關廟」古早味美食，鄰近高鐵站、最美山林光影節《空山祭》
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