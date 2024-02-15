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Hotel de L’eau 安平留飯店
無論是注重生活質感與時尚設計、還是鍾情於歐式風格的人，來到台南都能考慮下榻於 Hotel de L’eau 安平留飯店。從飯店名稱就不難猜出，此地是以法式風情為主題，且客房內的設計出眾，每一件傢俱與擺飾品都經過精心挑選與搭配。除此之外，館內餐廳供應當地罕為一見的精緻南法料理，帶給旅客們耳目一新的住宿體驗。
地址：台南市安平區府前四街99號
電話：06-298-2000
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夏都城旅安平館
對於帶著小孩出遊的爸媽們來說，一間設施完善的親子飯店莫過於旅程中的救星。許多人可能有所不知，以墾丁起家的夏都酒店其實也有插旗台南，雖然地址並不屬於安平區，但距離安平老街相距不遠。館內最為人所津津樂道的亮點，就是佔地遼闊的挑高兒童遊戲區，裡頭不僅有各式玩具教材、角色扮演道具，甚至還有溜索與汽車跑道，想必能讓孩子玩得不亦樂乎。
地址：台南市南區新建路47號
電話：06-292-4567
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台南大員皇冠假日酒店
如果平日習慣入住於五星級大飯店，來到台南就推薦選擇大員皇冠假日酒店。其正是國際知名的 Crwone Plaza 系列酒店，並且隸屬於 IHG 洲際集團，凡是會員都能夠視條件累積、兌換點數或享有優惠禮遇，且館內的設施與服務皆比照一貫的標準，備有商務中心、貴賓酒廊、健身房，餐飲也有自助餐、日式、粵式與酒吧可選，不管是商務辦公或休閒娛樂都能舒適自在。
地址：台南市安平區州平路289號
電話：06-391-1899
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台南晶英酒店
論及台南安平一帶最高級奢華的住宿地點，晶英酒店必定榜上有名。這間晶華國際集團旗下的頂級品牌，不只有質感過人的客房，還帶來了台北晶華酒店深受老饕熱愛的 ROBIN’S 牛排館與鐵板燒、臺菜、粵菜以及創新料理，更不時推出期間限定的活動。例如今年秋天便與 RAW 的江振誠、AKAME 的彭天恩兩位主廚以及知名調酒師合作設計套餐，有興趣的人不妨趕緊預訂以免錯失機會。
地址：台南市中西區和意路1號
電話：06-213-6290
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台南安平雅樂軒酒店
萬豪集團中品牌概念最為年輕活潑的 Aloft，在台南安平區也打造了當地最獨具一格的時尚酒店。延續了台北雅樂軒的夜店風格，台南的據點也以亮眼吸睛的霓虹燈搭配昏暗的燈光，一旁的 wxyz 酒吧則吸引著旅客們駐足小酌。與此同時，館內仍然不乏游泳池、獨立浴缸、兒童遊戲室等必備設施，兼顧了大飯店的高標準與獨立旅宿的設計感。
地址：台南市安平區光州路108號
電話：06-390-5000
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歐薇汽車旅館
除了一般的飯店之外，其實台南也隱藏著不少質感過人且價格實惠的 Motel，例如本次介紹的歐薇汽車旅館，便在房內設有反針孔偷拍偵測系統，讓旅客得以安心度過一夜好眠。部分房型內還設有水上樂園，不用出門就能暢玩全新落成的滑水道，並自由使用整套 KTV 視聽設備，搭配65吋大螢幕電視、按摩浴缸以及戶外花園，品質絲毫不輸大飯店。
地址：台南市安平區育平路181號
電話：06-299-3000
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原文出處 : ReadyGo 台南住宿｜白天看古堡、吃美食，晚上就要在客房好好享受！夜店風格、室內划水道任你挑選
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