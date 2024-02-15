展望龍年大發但也有挑戰！證交所林修銘：強化台灣關鍵地位4做法

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今日證券暨期貨業今日舉行新春團拜，展望龍年，證交所董事長林修銘表示，今年全球所面對風險及挑戰依舊不減，且適逢多國大選，政策不確定性，加上地緣政治影響，對全球經濟及投資挑戰加劇。在這樣的情勢下，資本市場作為經濟發展的櫥窗及先行指標，更應發揮關鍵功能，讓所有企業皆能持續成長，提供產業及經濟發展的重要動能，以市場實力來彰顯台灣韌性，發揮集合眾力提振投資信心功能。
在提高台灣在全球市場的關鍵地位，證交所有4大做法如下。
1.提升公司價值，壯大市場規模：鼓勵公司檢視自身股價淨值比（P/B），引導企業強化公司治理措施與永續資訊揭露。另外，將以現有AI、半導體等關鍵產業為基礎，結合主板與創新板力量，推動數位、綠能、生技三大新經濟產業發展，吸引大型企業與國際級企業在台上市櫃。
2.創新商品服務，推動數位轉型：積極推出多元新商品與新服務，包括主動型與多重資產型ETF、跨境ETF、基金架構REITs及更多永續商品，滿足市場參與者需求，亦將精進盤中零股制度，擴大全民投資參與度。
3. 強化資安防護，增進投資信心：為因應科技發展帶來各項新型態的威脅，證交所將導入智能資安防護設備，並將持續精進關鍵基礎設施之實體韌性，確保市場運作不中斷。並與各周邊單位合作，加強證期業者、上市櫃公司資安防護效能，共同維運市場安全，降低市場風險。證交所已逐步導入大數據分析及AI等監理科技，將陸續應用在執行上市公司、券商管理與市場監視等市場管理業務，以增進監理效能。
4.引領淨零減碳，累積永續動能：證交所將協力主管機關及相關單位，共同推動市場接軌國際永續揭露準則。同時，我們將持續優化ESG Infohub，提供更為完整的ESG資訊，並完成建置永續報告書數位平台等永續基礎工程。證交所也將結合集團整體綜效，建立完善的碳權交易平台機制，並規劃建立ESG資料庫、開發ESG商品，以引導機構法人實踐責任投資。