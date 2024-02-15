台灣新一年經濟動向「和緩成長」！工商界竟曝1不確定因素

龍年經濟展望　吳東亮：內外皆溫、盼台灣有更多「護國神山」

▲工商協進會理事長、也台新金控董事長吳東亮提及今年經濟，認為「內外皆溫、和緩成長」，盼除半導體產業外，能有更多護國神山，引領下一代產業創新。（圖／記者顏真真攝）
▲工商協進會理事長、也台新金控董事長吳東亮提及今年經濟，認為「內外皆溫、和緩成長」，盼除半導體產業外，能有更多護國神山，引領下一代產業創新。（圖／記者顏真真攝）

記者魏妤庭／台北報導

新春股市開出紅盤，台積電更是漲至歷史新高，讓不少股民笑開懷。展望今（2024）年經濟，央行、主計總處以及各大智庫皆持樂觀看法，認為經濟成長率可「保3」，而工商協進會理事長吳東亮昨（14）日指出，今年經濟「內外皆溫、和緩成長」，工商界期望除了半導體產業外，有更多的護國神山，引領下一世代產業創新。

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工商協進會昨日發布龍年經濟展望新聞稿，吳東亮提到，台灣總統與立委大選已在1月順利舉行，台灣民主又往前邁進一步，工商界期望政府與民間共同努力，新的一年再造台灣經濟動能，讓台灣經濟龍騰虎躍。

同時，他表示，台灣央行、主計總處以及各大智庫數據，皆預測台灣今年經濟成長率可以保3，優於去年，對今年經濟發展審慎樂觀。由於AI等新興科技應用帶動台灣出口，預計今年經濟將是「內外皆溫、和緩成長」，後疫情時代須持續強化出口、內需、投資3大動能，並協助中小企業在淨零與數位雙軸轉型，留意失業率變化，確保台灣經濟穩定成長。

此外，吳東亮指出，各國通膨逐漸放緩，但受到高利率與終端需求疲軟影響，美國、中國、日本、歐盟等4大經濟體，供給與需求面都面臨挑戰，是否影響台灣貿易表現與投資意願，政府或企業須持續觀察國際經濟動向，並擬定最適策略。

另近年來因地緣戰略優勢與產業實力，半導體與科技製造業海外發展前景看好，工商界期望台灣在半導體外，有更多的護國神山，引領下一世代產業創新，並強化跨領域、跨業別間的合作，建立新興產業的商業模式。

吳東亮表示，本次立院改選，由於各政黨在立法院皆獲得相當的席次，未來行政與立法部門的協調更為重要，期盼對於產業升級、民生福利的法案能優先處理。工商界並呼籲，新政府在施政時，能持續與企業對話與溝通，研擬「前瞻創新、穩健可行」的策略方案，以完善國內經營環境。

提及今年全球經濟情況，吳東亮指出，2024年是全球「選舉之年」，有70多個國家舉行大選，國際秩序可能因此重新形塑，尤其川普是否再度當選美國總統，更是全球關注的焦點，更牽動美中台三邊關係的動向。在國際情勢變化下，以及全球供應鏈重組之際，也企盼政府協助工商界利用既有產業的優勢，持續深耕既有市場、拓展新市場，並積極參與國際組織，推動與各貿易夥伴國續洽簽經貿以及租稅協定，以維持我國在全球供應鏈的關鍵地位，台灣的經濟才能在變動局勢下，持續發展向前行。

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