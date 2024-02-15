51歲「洗腳水」玉女現身高雄！昔嫁富商毀形象 凍齡外貌驚豔粉絲
還記得香港清純玉女葉蘊儀嗎？當年她來台灣發展，因國語不夠標準，被問到年齡時把19歲說成「洗腳水」，讓歌迷印象深刻，一張甜美清純的臉龐被封為國民女神，沒想到1995年嫁給富商陳柏浩後，婚姻僅維持5年就離婚，還被前夫指控「性需求過強」重創形象，離婚後她靠著女兒鼓勵慢慢走出來，如今51歲的她曬出新年美照，與過去20歲模樣幾乎沒變，讓網友相當驚豔。而她的發文地址顯示是高雄，似乎是來台灣遊玩。
記者江芷稜／綜合報導
葉蘊儀當初年僅22歲就嫁給富商陳柏浩，男方送跑車示好、陪伴照顧，苦苦追求抱得美人歸，不過結婚後就變了個人，開始流連聲色場所，讓童話故事般的婚姻破碎，葉蘊儀提出離婚後獲得女兒撫養權，陳柏浩卻不付贍養費，還指控她性慾過強，迫不得已離婚，讓葉蘊儀清純玉女形象瞬間跌落谷底。
她2000年當了單親媽媽後，一度嚴重發福，完全讓人認不出昔日模樣，並改名當起房仲賺錢，儘管離婚初期心情處於低潮期，但在女兒鼓勵下重新振作，熱愛藝術的她出國唸書、進修，花了7年時間完成澳洲墨爾本大學藝術碩士課程，以藝術家和演員身分重新出發，身材也恢復昔日清純玉女模樣。
葉蘊儀年初一在臉書以吉祥話向大家拜年，帶著貝雷帽、黑框眼鏡的她，仍是當年的招牌圓臉，皮膚白皙、緊緻無瑕疵，外貌相當凍齡。她情人節擁抱大自然，曬出在海邊拍攝的照片，一襲飄逸白色長洋裝襯托下，四肢顯得纖細，身材恢復良好，完全看不出已經51歲，宛如清純少女般的好狀態，讓網友相當驚豔。
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