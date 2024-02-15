向公主車隊鳴笛！泰國「反公主」22歲網紅遭逮捕　爭議一次看

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事發後坦塔萬及其支持者在暹羅百麗宮前的輕軌站進行了民意調查，詢問路人是否認為皇家車隊是造成曼谷交通擁堵的原因。保皇派也出現在該車站，雙方隨後暴發暴力鬥毆。
長期倡議廢除王室的網紅坦塔萬12日在臉書上發文表示，她沒有意識到4日追趕的車隊隸屬於詩琳通公主，「我們沒有擾亂公主的車隊。仔細觀看這段影片的人會發現，我們並沒有像多家電視台報導的那樣擾亂車隊或穿越車隊。我們只是開得很快，趕去勝利紀念碑辦活動。」
坦塔萬在2022年2月因觸犯泰國刑法第112條「冒犯君主罪」而被拘留，去年她絕食52天，要求政府讓因政治指控而入獄的人獲得保釋。本次她向普遍獲得大眾愛戴的詩琳通公主車隊鳴笛，引起社會關注。
泰國詩琳通公主是已故蒲美蓬國王（King Bhumibol Adulyadej）的次女，也是當今泰王的親妹妹，泰國人民對於詩琳通公主的敬仰和喜愛遠超過她的皇兄。由於求學時認真上進、積極做民間慈善和擅長多種語言，詩琳通公主廣受民間愛戴。她自幼聰慧好學，精通包括中文、英文、法語、高棉文、巴利文以及梵文在內的多種語言。另外，她本人非常關心民眾疾苦，經常探訪貧困民眾。因此，泰國很多民眾家中除了國王畫像，還會掛著詩琳通公主的畫像。