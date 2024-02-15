「晚安小雞」遭柬埔寨警方逮捕！涉誹謗、散布不實　刑事局證實了

向公主車隊鳴笛！泰國「反公主」22歲網紅遭逮捕　爭議一次看

▲22歲網紅坦塔萬因向公主車隊鳴笛，而遭逮捕。（圖／翻攝自X）
▲22歲網紅坦塔萬因向公主車隊鳴笛，而遭逮捕。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

22歲泰國網紅坦塔萬（Tantawan Tuatulanon）在4日對詩琳通公主車隊鳴笛示威，並於8日和10日發起公開活動，質疑皇家車隊是否是造成交通擁堵的原因。最終泰國警方在13日逮捕坦塔萬，並依擾亂公共秩序、煽動叛亂等罪移送法辦。

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根據泰國媒體《民族報》，從影片中可看出坦塔萬及一名男性同伴駕車在詩琳通公主的車隊旁鳴笛示威，並企圖切入車隊當中，當時車隊並未擾亂交通，而兩人試圖併入車隊車道，最後與護衛車隊的警察發生了爭執。

事發後坦塔萬及其支持者在暹羅百麗宮前的輕軌站進行了民意調查，詢問路人是否認為皇家車隊是造成曼谷交通擁堵的原因。保皇派也出現在該車站，雙方隨後暴發暴力鬥毆。

長期倡議廢除王室的網紅坦塔萬12日在臉書上發文表示，她沒有意識到4日追趕的車隊隸屬於詩琳通公主，「我們沒有擾亂公主的車隊。仔細觀看這段影片的人會發現，我們並沒有像多家電視台報導的那樣擾亂車隊或穿越車隊。我們只是開得很快，趕去勝利紀念碑辦活動。」

▲泰王瓦吉拉隆功的妹妹、67歲的詩琳通公主，傳出有心臟方面的健康問題，須暫停王室職務一段時間，安心靜養。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰王瓦吉拉隆功的妹妹、詩琳通公主因善良的心腸獲得民眾的愛戴。（圖／美聯社／達志影像）
坦塔萬在2022年2月因觸犯泰國刑法第112條「冒犯君主罪」而被拘留，去年她絕食52天，要求政府讓因政治指控而入獄的人獲得保釋。本次她向普遍獲得大眾愛戴的詩琳通公主車隊鳴笛，引起社會關注。

泰國詩琳通公主是已故蒲美蓬國王（King Bhumibol Adulyadej）的次女，也是當今泰王的親妹妹，泰國人民對於詩琳通公主的敬仰和喜愛遠超過她的皇兄。由於求學時認真上進、積極做民間慈善和擅長多種語言，詩琳通公主廣受民間愛戴。她自幼聰慧好學，精通包括中文、英文、法語、高棉文、巴利文以及梵文在內的多種語言。另外，她本人非常關心民眾疾苦，經常探訪貧困民眾。因此，泰國很多民眾家中除了國王畫像，還會掛著詩琳通公主的畫像。

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