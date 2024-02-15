行政院通過《海保法》草案　供吹哨者條款、公民訴訟2監督途徑

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管碧玲強調，海委會於2019年擬具《海洋保育法》草案，自預告後，相關環保團體、漁民、產業、專家學者及國人關注本法的進展及衝擊，提出許多建議，歷經廣泛且深入的討論與溝通，在各界不同意見中尋求社會最大共識，並經行政院政委張景森多次整合行政部門意見，並於今日行政院會通過，此為產官學研及民間多數支持的版本，將函請立法院審議，並積極與立法院溝通，早日完成立法程序。
管碧玲指出，本次立法賦予主管機關五大權限，首先為得就海洋生態系統有特別保護必要，且未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區；第二，可會商有關機關，訂定整體海洋保護區管理政策方針，妥善管理保護區；第三，可會商相關目的事業主管機關，針對海洋遊憩、船舶航行、器具採捕或其他人為活動訂定限制或禁止事項；第四，可以進行相關調查以及實施保育復育措施；第五，可以指派海洋保育觀察員在船舶、海洋設施、海域工程或周圍從事觀察、監測及蒐集資料。
其次，為能讓全民參與及監督各項相關作為，該法也提供「吹哨者條款」以及「公民訴訟條款」二大途徑，獎勵民眾舉發違法事件，以及得就主管機關疏於執行者，直接向高等行政法院提起訴訟。
管碧玲指出，為避免影響現有用海單位權益，該法同時設計有三項保障。首先，針對庇護區劃設以及規範禁限制行為設立審議會機制，由專家學者、民間團體以及相關機關組成，以妥為考量利害關係人權益；其次，就庇護區採分區管理，在緩衝區及永續利用區適時開放相容之利用行為，例如從事採捕海洋生物，在緩衝區內經核可得為之，又諸如鋪設電纜等海洋工程，在緩衝區以及永續利用區內，經核可亦得為之；第三，基於信賴保護原則，在劃定海洋庇護區之前，已合法取得同意、其他各項經許可或核准之行為，得繼續從事至有效期限屆滿為止。
管碧玲表示，台灣四周環海，身為海洋國家，海洋環境所面臨污染、過度利用與棲地破壞，以及對於生物多樣性影響等議題，涵蓋面廣且跨越縣市界線乃至於國界。隨著海洋環境變遷與挑戰加劇，現行法律雖已針對海域各類海洋資源利用活動，予以原則性規範或劃定保護區域，但對於海洋多目標保育使用規範仍有所不足。
最後管碧玲強調，《海洋保育法》施行後，將進一步落實海洋生態環境保護、海洋生物多樣性保育與復育、促進海洋保護區域整合規劃及執行，尊重原住民族傳統文化，並降低不同使用者疑慮，創造健康海洋環境及促進資源永續，是台灣向偉大海洋國家邁進的重要一步。