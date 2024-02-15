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「狼人殺女神」情人節放閃！甜蜜相擁燦笑　男友驚人身分曝光

▲梁以辰情人放閃，男友疑似是知名髮型師。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰情人放閃，男友疑似是知名髮型師。（圖／梁以辰IG）

記者江芷稜／綜合報導

拍廣告出身的33歲演員梁以辰，在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元表現亮眼，被封為「狼人殺女神」，她在情人節公開放閃，曬出與一名男子親暱擁抱的情侶照，對著鏡頭甜笑，卻僅曬出對方的背影，十足賣弄關子，不過明星好友們似乎對她的男友很熟悉，透露男方疑似是《女人我最大》的帥哥髮型老師Ryan。

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▲▼梁以辰有張明星臉，被稱「小綾瀨遙」。（圖／梁以辰臉書）
▲梁以辰有張明星臉，被稱「小綾瀨遙」。（圖／梁以辰臉書）
▲梁以辰白嫩肌膚和鎖骨一覽無遺。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰出道後鮮少緋聞。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰（右）對李國毅主動出擊。（圖 / 三立提供）
▲梁以辰（右）曾與李國毅拍戲。（圖 / 三立提供）
鮮少緋聞的梁以辰，昨（14）日在IG主動認愛，寫道「Happy to love and to be loved，情人節快樂」，甜蜜曬出與另一半相擁合照，兩人都穿著灰色系情侶裝，女方開心燦笑，男友背對鏡頭不露臉，只用一隻手輕撫著梁以辰的頭髮，似乎正在熱戀中。

▲梁以辰情人放閃，刻意保護男友，不讓對方露臉。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰情人放閃，刻意保護男友，不讓對方露臉。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰的新男友疑似是《女人我最大》的髮型師Ryan。（圖／梁以辰IG）
▲梁以辰的新男友疑似是《女人我最大》的髮型師Ryan。（圖／梁以辰IG）
▲温貞菱稱讚梁以辰的髮型師男友Ryan是國民男友。（圖／Ryan G）
▲温貞菱稱讚梁以辰的髮型師男友Ryan是國民男友。（圖／Ryan G）
梁以辰刻意讓另一半保持神祕，明星好友們林柏昇KID、張立東、温貞菱、林旳希、黃宏軒都留言送上祝福，似乎對好友新戀情早有知悉，好友陳敬宣則留言「等喝喜酒！」、「這個背影怎麼有點像@ryan_lin___」，該帳號疑似是知名髮型師Ryan，温貞菱也稱讚這背影根本是國民男友，對Ryan讚譽有加。


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