PLG／「野獸」林志傑寶刀未老！以41歲高齡、勇奪生涯首座單月MVP
P. LEAGUE+ 今（15）日公布2023-24球季「Porsche 01月最有價值球員」，臺北富邦勇士的「野獸」林志傑展現台籃GOAT價值，在一月份的比賽多次挺身而出投進關鍵三分球一肩扛起球隊勝負，幫助勇士在本月拿到4勝3敗的戰績，重回聯盟前3，林志傑也因此拿下生涯首次單月最有價值球員。
記者黃建霖/綜合報導
雖然已經41歲並且是聯盟年紀最長的球員，球場上的林志傑依舊是各隊不得不看防的得分利器。林志傑01月全勤出賽7場，平均上場時間22分25秒為本季新高，而勇士贏得的4場比賽林志傑得分都上雙，本月也繳出場均10.4分5.6籃板2.6助攻的數據，其中40%的三分球命中率更是在出手30次以上的球員中排名第1。
在01月31日對上福爾摩沙夢想家的比賽，野獸於第4節及延長賽中展現高三分球命中率，接連投進關鍵的長距離三分球，幫助球隊擊退勁敵於1月底拉出3連勝佳績，也讓勇士擺脫季初戰績低迷的泥沼，在農曆年前戰績回升至第3。
林志傑在競爭激烈的01月最有價值球員投票中，27張選票（包含2張球迷選票）獲得8張第1名的5分、以總分58分首次獲選單月最有價值球員。