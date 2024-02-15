陳零九出走11年老東家升格當老闆 創辦2公司「大咖合夥人曝光」
以《娛樂百分百》單元「凹嗚狼人殺」爆紅的歌手陳零九，出走11年老東家滾石，跳槽種子音樂，今（15）日出席凱渥集團開工團拜，陳零九受訪透露個人成立2間公司，一個是音樂製作，一個娛樂經紀，他簽下自己的經紀約，同時身兼股東身分，等於自己是自己的老闆，對於被封作種子一哥，他連忙撇清：「誰說的？我是沒有這個想法。」
記者羅凌筠／台北報導
陳零九製作音樂的公司夥伴，就是邱鋒澤的「原音兄弟」製作人張暐弘，兩人主力是幫網紅作歌，等張暐弘從新加坡回台灣，就會陸續啟動製作計畫。他受訪提到與滾石是和平分手，與邱鋒澤的人氣組合「九澤CP」還是隸屬滾石，「我沒有揮別（滾石）啦，我跟鋒澤的IP還在滾石，我自己的詞曲還是留在滾石，之前的歌還是可以唱，沒有鬧翻啦。」
總之，新年晉升大忙人的陳零九一共有4份合約，經紀約在自己手上，唱片約在種子，九澤CP唱片約在滾石，五堅情唱片約在原音兄弟，事業做很大的他還多了音樂製作人的身分，幫網紅寫歌，但暫時沒有把哪個網紅簽下來的打算，他說：「我最近大量在創作，囤了很多歌，先專注在第1個藝人陳零九上面。」
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