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梁朝偉沒見到梅西失望！劉嘉玲曝情人節互動：不愛過兩人世界

▲梁朝偉（左）和劉嘉玲是老夫老妻，過年、情人節都跟一群朋友度過，很少過兩人世界。（圖／劉嘉玲微博）
▲梁朝偉（左）和劉嘉玲是老夫老妻，過年、情人節都跟一群朋友度過，很少過兩人世界。（圖／劉嘉玲微博）

記者江芷稜／綜合報導

香港影帝梁朝偉和劉嘉玲，雖然個性一靜一動差異大，卻有數十年累積的深厚愛情，讓外界相當稱羨，劉嘉玲最近出席活動，聊到個性害羞的另一半，坦言老夫老妻現在很少過兩人世界，年節都跟朋友一起度過，不過老公個性傳統，每年情人節還是會手寫卡片示愛。

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▲梁朝偉（右）和劉嘉玲與貝克漢（左）在香港足球友誼賽相談甚歡，但對於梅西未上場很失望。（圖／劉嘉玲微博）
▲梁朝偉（右起）、劉嘉玲與貝克漢在香港足球友誼賽相談甚歡，但對於梅西未上場很失望。（圖／劉嘉玲微博）
前陣子梅西來香港參加足球友誼賽，卻未下場踢球，讓球迷們相當失望要求退費，引發軒然大波，劉嘉玲也表示很失望。梁朝偉不喜歡人多的地方，本來不想去，在老婆的要求下到了球場，他們與貝克漢相談甚歡，劉嘉玲以為有機會跟梅西私下在房間裡合影，沒想到一走進去就直接看到數萬人的足球場，感到非常訝異，她笑說 ：「我很害怕梁朝偉會當場走人，跟梅西一樣不上場」。

▲劉嘉玲表示，跟梁朝偉都很傳統，情人節喜歡鮮花、卡片，不需要奢華的禮物。（圖／劉嘉玲微博）
▲劉嘉玲表示，跟梁朝偉都很傳統，情人節喜歡鮮花、卡片，不需要奢華的禮物。（圖／劉嘉玲微博）
她身兼梁朝偉的經紀人與另一半，經常形影不離，外界關心夫妻倆情人節怎麼過？劉嘉玲表示跟一群朋友慶祝，現在很少過兩人世界，自己也準備好節日禮物，小倆口經濟狀況無虞，比起高價豪奢的禮物，更喜歡傳統的東西，像是手寫卡片、鮮花或者禮物，每年情人節梁朝偉都會寫卡片給她，感受到另一半心意已經足夠，生活不需要太多物質，只要健康、快樂最重要。

▲劉嘉玲與梁朝偉有幾十年的感情，夫妻相當恩愛。（圖／劉嘉玲微博）
▲劉嘉玲與梁朝偉有幾十年的感情，夫妻相當恩愛。（圖／劉嘉玲微博）
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