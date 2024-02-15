晚安小雞遭柬警搜出「一堆鬼娃」！直播1幕早露餡 恐關完才回台
直播主「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」失聯，事後稱被園區軍人凌虐，全案卻疑似自導自演。晚安小雞與友人阿鬧14日遭柬埔寨警方逮捕，現場還被搜出許多鬼娃、鬼面具，四叉貓劉宇也曝光晚安小雞直播時早有疑似露餡的畫面；律師劉韋廷則指出，晚安小雞涉違反當地3法律，恐被關完才能回台，回台後可能再面臨《社維法》63條處罰，恐遭罰3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。
記者賴禹妡／綜合報導
柬埔寨媒體《Fresh News》今日中午曝光更多晚安小雞遭當地警方搜索的現場畫面，只見晚安小雞與阿鬧在公寓內跪地遭逮捕，一旁則被搜出許多鬼娃、鬼面具，西哈努克省警方表示，已將現場證物與攝影器材沒收，並指控晚安小雞與同夥在當地飯店、賭場及「傳說中鬧鬼地點」進行拍攝與編輯，卻與實際情形不符，此等行為已造成外國觀光客的不安與困惑，而晚安小雞等人也已供稱，是為了衝流量才做出一系列舉動。
四叉貓劉宇昨日也在臉書上發文，表示晚安小雞將臉書粉絲團關閉，猜測此舉目的應是有人想要滅證，因為證據都在直播影片中，「例如把他搭車的畫面調亮，可以看到後座疑似放了迷彩軍服，當晚直播剛巧就遇到穿著迷彩軍服的不明人士」，因此認為自導自演的可能性非常高。
我國刑事局也證實，晚安小雞已於14日上午，被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，原因是涉嫌散佈不實訊息，柬埔寨警方恐依「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」後續進行偵辦和移送。
台灣警方則尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。根據柬埔寨法律，被當地警方逮捕的晚安小雞、阿鬧，最重恐面臨3年有期徒刑。
而律師劉韋廷在臉書發文指出，由於晚安小雞涉柬埔寨當地法律，最多是3年以下有期徒刑的案件，因此這樣的國外犯罪，台灣刑法不會予以處罰，不過影片散布的受眾是台灣人，且確實已經影響台灣的社會秩序，因此仍可用《社維法》63條規定處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。