名家論壇》黎榮章／民眾黨真的能扮演國會關鍵少數？

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察綠藍白三黨選後的網路聲量趨勢，民眾黨雖然只有8席，但總聲量109萬1406筆，是三黨最高，其次是國會最大黨國民黨102萬2221筆，民進黨97萬8903筆。民眾黨選後的幾波聲量高點，都圍繞著立法院長選舉，包括1月15日民眾黨團主動出擊，要求藍綠提出4點承諾，創造選後民眾黨團最高聲量，凸顯關鍵小黨主動出擊、帶動話題的能力。
經過半個月朝野公開、私下互動，民眾黨在院長選前、1月31日公布立法院長投票意向，宣布要自推黨籍立委黃珊珊角逐院長，引發藍綠嘩然，再創一波聲量高點。2月2日立法院長選後，民眾黨和民進黨開始為了選前私下互動過程互槓，柯文哲揚言要告民進黨發言人吳崢，聲量又往上衝一波。
不過若觀察三黨在選後的網路正負面聲量，國民黨好感度0.61最高，民進黨0.41居次，民眾黨0.34最低。民眾黨選後雖透過立法院長選舉成功創造話題，但也引發不同陣營爭辯，以綠營為例，民進黨內有主張白綠合作鞏固立院龍頭者、也有堅持不對白營妥協者，爭辯不斷，綠營嗆民眾黨自投黃珊珊、或者不投票，等於保送韓國瑜，民眾黨團總召黃國昌則反嗆這是「情緒勒索」，種種口角，連帶影響了民進黨、民眾黨的網路好感度。
至於國民黨，在韓國瑜率先表態邀江啟臣搭檔競選正副院長後，黨內雜音漸弱，韓國瑜也直接定調，為實現立院在野大團結，只要民眾黨有意合作，江啟臣願將副院長一職優先給民眾黨人選。因藍營是贏面較大的國會最大黨，又有韓國瑜定調，展現出大黨氣度，整體好感度最高。
從選後至今，民眾黨團的網路聲量表現不俗，但這關鍵8席立委的個別討論度如何呢？不出意外的，民眾黨團當中，以總召黃國昌聲量最高，一個人就佔了整體黨團討論度的48%，其次是副總召黃珊珊44%。
也就是說，選後到院長選舉這段時間，民眾黨團內屬於政治組的「雙黃」聲量，盡佔黨團討論度的92%，其他立委，除了陳昭姿在院長選舉當天選票被印泥「染指」，導致被判定廢票，成為一時討論焦點，其他專業組代表的林國成、麥玉珍、張啟楷、吳春城、林憶君，沒有什麼特別表現，討論度幾近於零。
民眾黨在2024大選，拿了超過300萬張的政黨票，得票率22.07%，顯示許多選民仍然期待新國會中，能有兩大黨之外的制衡力量。但新國會成立至今短短2個月，還看不出來民眾黨能否達成選民的期待；在院長選舉中，民眾黨高舉的國會改革承諾，似乎未獲太大的民眾迴響，選前一天才推出的院長人選黃珊珊，也沒什麼深厚的論述支撐她為何必須當院長，反而落得「為推而推」的質疑。
農曆年後新國會將正式開議，全民都在關注，民眾黨團如何在立法院各種議題上，發揮關鍵少數力量，展現合理監督制衡，而非只是利用「不藍不綠」主張，落實政治權謀；這攸關民眾黨的支持者「小草們」能否牢牢紮根、民眾黨能否真正為台灣政壇開闢出第三勢力獨特路徑。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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