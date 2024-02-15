4成晉升率！元大金控招儲備幹部 最多招50位、還有機會派駐海外
為了提升新世代投入金融產業的意願，元大金控於2月啟動儲備幹部（MA）招募計畫，今（2024）年預計招收30到50位儲備幹部，分別是策略發展、投行法金、數位金融以及投資研究四類組，培訓時間為2年半，獲錄取者不僅能得到公司完整的培訓，晉升管理職，更有機會派駐海外據點。
記者魏妤庭／台北報導
元大金控表示，今年2月起啟動的儲備幹部招募計畫，預計今年招收30到50名儲備幹部，規畫7月報到，入選的儲備幹部將歷時2年半的培訓，在前半年階段，會先安排專業訓練課程及輪調實習，接下來2年半則安排各項課題及任務，增加專業根基與實務經驗。培訓期間也會為儲備幹部安排單位主管及學長姐提供工作指導及職涯諮詢，由廣而深、深而博的專精訓練，創造儲備幹部在職場上的能見度。
元大金控指出，截至去年為止，儲備幹部管理職晉升率，有4成的儲備幹部晉升管理職，其中更有2位擔任高階主管。除了在台灣工作外，儲備幹部也有機會到海外據點工作，包含韓國、香港、泰國、上海、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨等，未來還會新增新加坡，根據之前的統計，有近3成的儲備幹部有機會派駐到海外。
元大金控表示，今年儲備幹部招募計畫，將著重在策略發展、投行法金、數位金融以及投資研究等4類組的儲備幹部，並強調發掘個人職業潛能，提供具競爭力的薪資待遇及專業培訓課程，透過全方位、系統化的訓練指導體系，讓MA有更多機會參與公司大型專案及重要任務，快速充實各方面專業能力，擁有寬廣的發展空間及晉升機會，歡迎具有市場財經敏感度、良好溝通協調與整合領導能力的人才加入。