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開工大吉！2024換新錢包：「4顏色」無法招財　錢包旺財法變富貴

▲初六開工大吉，年後想換新錢包，選對顏色有助投資、財運，命理專家點出招財及禁忌色系。（圖／NOWnews資料照片）
▲初六開工大吉，年後想換新錢包，選對顏色有助投資、財運，命理專家點出招財及禁忌色系。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文／綜合報導

初六開工大吉！不少上班族、學生領了年終、壓歲錢，年後會特地換一個新包包、新錢包，象徵新年新氣象，勉勵自己龍年更好。命理專家楊登嵙提醒，2024年歲次甲辰年，木龍年，甲為木，水生木，「水、木」是今年的開運元素！「水」開運色系是藍色（淺藍色不可）、黑色；「木」開運色系有綠色、蘋果色、橄欖色、墨綠色，挑對顏色有助整年招財。

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🟡3種適合招財、存錢的錢包顏色

1、金色系
錢包提升運氣，金色象徵錢財，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運。顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，可以提升自己的運氣、人際關係。

2、土色系：咖啡色、棕色
土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以幫你守住財富，咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感，適合喜歡低調風格的人。

3、黑色系
黑色錢包最常見，沉穩、內斂，能聚財又不漏財。很多人喜歡用黑色錢包，除了好搭配、不易髒，其實黑色錢包也可以幫助守財、聚財，且男女通用。

▲錢包就代表一個人的財庫。（圖／Pixabay）
▲黑色錢包最常見，除了不容易髒，黑色其實可以幫助守財、聚財。（圖／取自Pixabay）
🟡無法招財的4種顏色

1、紅色守不住錢、存不了錢
紅色本有「招財」的意味，卻不適合用於錢包顏色上。紅色雖招財，但可能無法幫你守住裡面的錢，錢可能來得快、去得更快。紅色錢包看起來像「紅包」，而紅包多半是要贈與別人，這些錢都不是自己的財富，因此也留不住。另外，紅色亦代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包。

2、粉紅色錢包招桃花、聚財差
粉紅色錢包顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色錢包可以招桃花，適合單身女性，但粉紅色聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是最佳選擇。

3、白色錢包要看人用
白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是花錢容易花得快，錢包裡乾乾淨淨，連錢都沒有的意思。除非命盤與白色相合，用白色錢包會比較適合，否則白色錢包聚財效果不是最好。

4、淺藍色錢包不宜使用
藍色，在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。藍色包包相當亮眼跟時尚，但在皮夾的開運選用上，還是應該避免挑選代表海水的水藍色、淺藍色。

▲拉鍊長夾、中夾、零錢包、卡包：消費不限金額加價換購；集滿6點加599元、599元、399元、299元換購。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲若是喜愛藍色，應避開淺藍色；另外粉紅色錢包則較適合招桃花。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡6招「錢包旺財法」

1、新錢包放「錢母」：買了新錢包後，裡面可以放1000元新鈔當錢母，這千元新鈔不要花掉，要一直放錢包裡，象徵錢包隨時有錢，招更多錢財，小錢生大錢。

2、錢包放招財符：可以到廟寺求財神符放入錢包中招財、旺財。

3、錢包內擺放整齊：人不理財，財不理你。雜亂的錢包對財運無幫助，鈔票應該方向統一，整齊擺放，每次花錢先把舊鈔用掉，讓錢包保持整齊、乾淨。

4、錢包破損就換新：錢包破損老舊就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色，財神才不會遠離。

5、錢包長方形為佳：不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣能力就比較高，因此在選擇錢包時，首要重點是避開「不規則、圓形」錢包，再來才是挑選適合自己的皮夾。

6、錢包格數要雙：好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓錢財更旺。

▲2024年有4生肖犯太歲，通常都有破財的情況出現，必須特別注意。（示意圖／記者陳明中攝）
▲錢包格數建議雙數，且長方形錢包為佳。（示意圖／記者陳明中攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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