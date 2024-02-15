開工大吉！2024換新錢包：「4顏色」無法招財　錢包旺財法變富貴

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1、金色系
錢包提升運氣，金色象徵錢財，代表豐收與財氣，有助於投資、事業、財運。顏色鮮明的金色、香檳金色、古銅色、玫瑰金色、銀色錢包，對事業運有幫助，可以提升自己的運氣、人際關係。
2、土色系：咖啡色、棕色
土生金，旺財又聚財，不僅可聚財，還可以幫你守住財富，咖啡色調的錢包，不像金色、金黃色那般顯眼，棕色調反而給人一種沉穩、安心之感，適合喜歡低調風格的人。
3、黑色系
黑色錢包最常見，沉穩、內斂，能聚財又不漏財。很多人喜歡用黑色錢包，除了好搭配、不易髒，其實黑色錢包也可以幫助守財、聚財，且男女通用。
🟡無法招財的4種顏色
1、紅色守不住錢、存不了錢
紅色本有「招財」的意味，卻不適合用於錢包顏色上。紅色雖招財，但可能無法幫你守住裡面的錢，錢可能來得快、去得更快。紅色錢包看起來像「紅包」，而紅包多半是要贈與別人，這些錢都不是自己的財富，因此也留不住。另外，紅色亦代表「赤字」，所以想存錢的人，不適合用紅色錢包。
2、粉紅色錢包招桃花、聚財差
粉紅色錢包顏色相當討喜，粉紅色或玫瑰色錢包可以招桃花，適合單身女性，但粉紅色聚財能力差，容易散財，對於想要存錢的人來說，並不是最佳選擇。
3、白色錢包要看人用
白色錢包對於招財並無特別幫助，反而會有一窮二白，代表空空如也或是花錢容易花得快，錢包裡乾乾淨淨，連錢都沒有的意思。除非命盤與白色相合，用白色錢包會比較適合，否則白色錢包聚財效果不是最好。
4、淺藍色錢包不宜使用
藍色，在五行中屬「水」，金生水，淺藍色象徵你的財富可能會像流水一般流走不復返。藍色包包相當亮眼跟時尚，但在皮夾的開運選用上，還是應該避免挑選代表海水的水藍色、淺藍色。
🟡6招「錢包旺財法」
1、新錢包放「錢母」：買了新錢包後，裡面可以放1000元新鈔當錢母，這千元新鈔不要花掉，要一直放錢包裡，象徵錢包隨時有錢，招更多錢財，小錢生大錢。
2、錢包放招財符：可以到廟寺求財神符放入錢包中招財、旺財。
3、錢包內擺放整齊：人不理財，財不理你。雜亂的錢包對財運無幫助，鈔票應該方向統一，整齊擺放，每次花錢先把舊鈔用掉，讓錢包保持整齊、乾淨。
4、錢包破損就換新：錢包破損老舊就要換新，也趁換錢包的時候選個好顏色，財神才不會遠離。
5、錢包長方形為佳：不管是長夾或短夾，只要是長方形的物體，受氣能力就比較高，因此在選擇錢包時，首要重點是避開「不規則、圓形」錢包，再來才是挑選適合自己的皮夾。
6、錢包格數要雙：好事要成雙，錢包格數也要雙，雙財庫讓錢財更旺。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。