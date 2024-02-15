名家論壇》楊威利／民航機木馬屠城記？

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※中國對台手段相當多元。
新聞
二月初中國片面宣布，M503航線移動到更靠近海峽中線位置，並啟用W122與W123航路，對此美國國務院表示，反對中國片面改變現狀，並促請中國不要對台灣施壓。新聞一出隨即引發相關軍事評論，其中最著名的就是民航機攻台論。
※特戰部隊偽裝民航機攻台有其難處。
這個論點早在數年前M503航線啟用前就有人討論，這種論點是萬一中國用例行性民航班機，上方搭載特戰菁英，趁隙降落松山或桃園機場後，以迅雷之勢奪取塔台。後續導引第二梯隊，一舉攻佔首都或北台灣。
戰史上有無類似案例？有，1979年蘇聯入侵阿富汗時這套戰術曾經奏效，當時蘇聯倚強凌弱，當時軍事評論甚至指出蘇聯有一舉進軍波斯灣的可能，未料阿富汗戰場卻淪為蘇聯的越南戰爭。
台灣面對中國軍力一樣被視為是以小敵大，但國軍戰力是否會淪落到1979年阿富汗軍隊的樣態，恐怕這點論述很難被大眾同意，雖然軍隊有各式各樣違法亂紀事件，但戰力不至於低下到這種程度。
拜現代化雷達科技便利之賜，目前各類台灣空域各航班動態大致都能知曉，設若不幸中國有心以搭滿特戰菁英的班機突擊台灣，那頂多是1到2個班機會得逞，這還假定台灣民航管制單位無力化，機場防禦的空軍與憲兵防禦力虛無的狀況下。即使這些兵力下機後，還需與首都或機場附近的衛戍部隊交戰，交戰勝利後還分兵奪取機場周邊要地，開放機場導引後續部隊機降。難，這真的非常的難。
電影747絕地悍將（Executive Decision）是另一個被拿出來情節，大意是說共軍戰機會不會仿效電影橋段，在民用航線線下偷偷的派機襲擾台灣？這種情節並非不可能，但還是老話一句，這種套路只能用一次，更何況幾架戰機說真的對台灣實在是沒有太大影響。這些都還是假定台灣空軍戰機，飛彈部隊都非常無能的狀況下。
※中國對台手段相當多元。
上述民航班機突擊說若放在金馬離島的話，或許會比較容易被遂行，但只要民眾上望查詢，金馬兩地有無直飛就會知道這個答案。至於來往外離島的小三通船班會不會這樣搞突擊？我們的答案還是一樣，守軍都喝醉並擅離職守了。
整個M503航線東偏的新聞，一般會被認為是這是中國航線又不夠用了，只好隨意更改相關的航線規定，況且中國只將台灣視為一個省分，我「國內」調整航線地方政府無權置喙。不過從這半年來看，外界認為中國能用的軍事與非軍事手段相當多元。
過往的機艦說真的已經引不起多大的新聞熱度，無人機突破中線或是繞台飛行好像也不新鮮，後續連火箭殘骸要不要發布警報也搞得台灣雞飛狗跳，後續是在台灣大選前夕施放一大堆探空氣球，近1月底則是氣球多到不可勝數，數目多到引發美國要求中國說清楚，雖然全球800多個氣象站會同步發送氣球，但中國近期的次數實在是不尋常。
調整M503航線也是一樣的情況，中央因為航路需求而調整，地方政府要用軍事角度思考那是你自己的事，在敵強我弱的情況下，這種片面變動似乎台灣也是毫無辦法。台灣因外交體系因素目前未參與國際民航組織（ICAO），但卻積極參與各項活動以維持一定程度的國際接軌，但這種接軌或是說貢獻能否讓這組織成員國去說服中國改動，恐需後續持續觀察。
對於台灣來說比較麻煩的是520總統就職之前，中國一定還有很多「後手」行動，這些行動將不限於純軍事面，這方面的應對處置恐需國安單位提早思索與因應。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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