財神爺別走！兔年14張頭獎刮刮樂未領　這張中200萬元、2/16到期

開工好痛苦！上班族花3天半收心：近8成提早正常作息、5成3靠運動

▲年關將至，人力銀行5日公布的調查顯示，有4成8上班族想轉職，期盼月薪能有新台幣4萬9,671元。示意圖。(資料照/Rti)
▲年關將至，人力銀行5日公布的調查顯示，有4成8上班族想轉職，期盼月薪能有新台幣4萬9,671元。示意圖。(資料照/Rti)

記者李琦瑋／台北報導

春節7天連假結束，大多數人從今（15）日起恢復上班，人力銀行調查指出，上班族平均要花3天半才能夠完全收心，有近8成的人會「提早恢復正常作息」、5成3靠運動來收心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
迎接龍年正式開工的第一天，勞工朋友有什麼話想對老闆說？另外在企業方面，會不會發給員工紅包？是否宣佈重大消息？又有多少人準備跳槽？公司會調薪留住人才嗎？迎接2024年的職場，又有哪些新趨勢？yes123求職網特地進行「龍年新春開工調查」，結果在今天正式出爐。

調查發現，不到半數，也就是46.9%的勞工朋友自認，「可以馬上收心」，並恢復正常的工作態度；相反的，代表仍有53.1%的人「不可以馬上收心」，平均估計在上班之後，還得再花上3.5天，才能夠完全收心；其中甚至有13.6%的人，預估要花上7天。

談到事先的「收心計劃」上，在可複選狀況下，上班族依序以「提早恢復正常作息」（79.1%）、「擬定新年工作計畫與目標」（65.3%）、「多運動」（52.9%），以及「提早減少娛樂活動」（35.1%）、「提早恢復正常飲食」（30.6%）來幫助收心。

同時在龍年新春開工當天，上班族「最期待」的事情，在可複選狀況下，又依序是「老闆宣佈公司準備加薪」（78.8%）、「拿到開工紅包」（76.3%）、「自己升遷的人事命令公佈」（34.6%），以及「喝春酒」（26.6%）、「老闆宣佈公司準備擴編、擴點」（21.5%）、「團拜儀式」（19.7%）。

yes123求職網發言人楊宗斌建議大家，新年要有新氣象！與其再花2、3天調整，讓老闆、主管留下不太好的開春印象，還不如就提前個2、3天「按表操課」，例如照平常上班日的起床時間，要求自己不能賴床。

另外，他還建議除適度運動，有助提振精神外，還要同時修正回平時三餐的飲食量，以及用餐時間；甚至先想好年後第一個禮拜的工作進度，以及準備好正式服裝，調整心情迎接開工日。

開工紅包盼拿1567元！上班首日　6成7上班族憂整天疲憊、4成9怕胖

可以幫我調薪嗎？上班族開工心聲：盼加薪7%起跳、2成5準備提辭呈

龍年轉職潮！上班族跳槽盼加薪12%　投141封履歷才找到新東家

9成上班族最愛週休2日！青年較願意「增加每天工時、週休3日」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞