開工好痛苦！上班族花3天半收心：近8成提早正常作息、5成3靠運動

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調查發現，不到半數，也就是46.9%的勞工朋友自認，「可以馬上收心」，並恢復正常的工作態度；相反的，代表仍有53.1%的人「不可以馬上收心」，平均估計在上班之後，還得再花上3.5天，才能夠完全收心；其中甚至有13.6%的人，預估要花上7天。
談到事先的「收心計劃」上，在可複選狀況下，上班族依序以「提早恢復正常作息」（79.1%）、「擬定新年工作計畫與目標」（65.3%）、「多運動」（52.9%），以及「提早減少娛樂活動」（35.1%）、「提早恢復正常飲食」（30.6%）來幫助收心。
同時在龍年新春開工當天，上班族「最期待」的事情，在可複選狀況下，又依序是「老闆宣佈公司準備加薪」（78.8%）、「拿到開工紅包」（76.3%）、「自己升遷的人事命令公佈」（34.6%），以及「喝春酒」（26.6%）、「老闆宣佈公司準備擴編、擴點」（21.5%）、「團拜儀式」（19.7%）。
yes123求職網發言人楊宗斌建議大家，新年要有新氣象！與其再花2、3天調整，讓老闆、主管留下不太好的開春印象，還不如就提前個2、3天「按表操課」，例如照平常上班日的起床時間，要求自己不能賴床。
另外，他還建議除適度運動，有助提振精神外，還要同時修正回平時三餐的飲食量，以及用餐時間；甚至先想好年後第一個禮拜的工作進度，以及準備好正式服裝，調整心情迎接開工日。