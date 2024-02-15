晚安小雞自導自演遭逮！住處搜出鬼娃面具 柬國警方公開假血假槍
實況主「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨凱博園區，直播聲稱遭刑求，被柬埔寨當局指是「自導自演」，目前已被警方拘留以涉散布不實訊息送辦，他與網紅「阿鬧」被柬埔寨警方上銬逮捕。柬埔寨今（15）日上午也到其住宿地點，並找出一堆鬼臉面具、恐怖公仔，昨天下午2時30分（台灣下午3時30分）警方也召開記者會，桌上滿是道具，包含鬼臉面具、恐怖公仔、假槍、理髮器、繩索以及用來冒充鮮血的紅色液體等。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，「晚安小雞」於12日獨自前往柬埔寨，晚間聲稱到「凱博園區」直播，未料直播中途，卻遇到疑似身穿迷彩服的人士，疑似對其毆打，之後「晚安小雞」中斷直播，13日凌晨，「晚安小雞」的妻子與友人傑哥表示，已與「晚安小雞」失去聯繫。13日下午，「晚安小雞」再度開直播，聲稱已驚險逃出，只是身上的美金被搶走，畫面中可見「晚安小雞」頭髮被剃，衣衫破損，他稱遭到毆打虐待，手腳被捆綁毒打，但趁隙逃出來。
直到14日，柬埔寨警方逮捕「晚安小雞」，控訴一切都是自導自演的造假影片，認為「晚安小雞」故意損害柬埔寨形象聲譽，並散播不實訊息，連同其友人「阿鬧」也一同遭上銬逮捕。
根據柬埔寨媒體報導，西哈努克省警方受訪時表示，「晚安小雞」在當地的公寓內被逮捕，警方在公寓內找到許多鬼娃娃、鬼面具等疑似被用作拍攝用的道具，警方將這些物品連同攝影器材當作證物沒收。警方也指出，「晚安小雞」聲稱在「傳說中鬧鬼地」、飯店、賭場與工地等地拍攝，實際該地點沒有發生相關事件，該說詞也引發外國遊客的恐慌與疑慮，對此「晚安小雞」被逮捕後也供稱是為了流量才會做出這行為。