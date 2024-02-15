盧靚與澎恰恰不雅光碟案5年前和解！私下仍聯繫：我們像是老朋友
綜藝大哥澎恰恰2005年爆出「不雅光碟案」，與女主角盧靚曖昧關係曝光，她後來因此入獄2年，彼此關係鬧僵，兩人直到2019年才破冰和解。近來她重返演藝圈發展，被問到與澎恰恰關係，坦言當年和解之後還有聯絡，對方身陷債務困擾，仍在她發片時捎來訊息問候，彼此關係就像老朋友一樣。
記者江芷稜／綜合報導
當年恩怨因為涉及太多人，風波延燒10幾年，澎恰恰2019年一度想出書，還原光碟案真相，一句「想告訴大家，人可以多壞」，引來盧靚不滿，雙方隔空交火，還好靠著朋友居中調解，在一場公益活動合唱大和解，澎恰恰說「我欠盧靚一個公道」向她道歉，約好不再重提往事。
澎恰恰近年被負債追得抬不起頭，偶爾會痛訴當年恩怨，盧靚認為這件事應該要翻篇，希望他不要再提，她接受《三立新聞網》訪問表示，「我們就像兩個小孩子吵架，既然和解就表示真的放下了，但旁邊的大人比我們還要投入，我覺得以前年紀比較輕吧，容易受外面影響，現在就很清楚地知道自己要做什麼，我該怎麼去面對自己的人生，我可以自己作主。」對澎恰恰悲慘近況也很理解，感慨「他可能心裡承受很多壓力是大家沒看到的」。
盧靚透露，當年破冰和解後，還有兩次聯絡，一次是朋友想透過她找澎恰恰談工作，她把聯繫方式給了澎恰恰，「我們就是很平和的關係，像老朋友一樣，也不會刻意去聯繫」，還有一次是發片時，澎恰恰被媒體訪問後，私下傳訊息關心她。盧靚透露，最近發片花了50萬元，未來不排斥上澎恰恰節目宣傳，希望先把歌聲練好。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道