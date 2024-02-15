開工團拜！2大公股金控董座展望龍年　推永續發展、拚業績高峰

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在獲利方面，雷仲達表示，2023年稅後淨利332.38億元，相較2022年大幅成長81％。銀行子公司2023年稅後淨利310.16億元、年成長28％，每股稅後淨利3.63元，銀行同業排名第1。並期許在新的一年，善用集團各項跨子公司平台，在風險控管的前提下，持續推動核心業務成長，並透過數位化與共同行銷強化客戶關係、提升集團的綜效，再創業績高峰。
合庫金控集團同樣在今日舉行新春團拜，活動現場相當有年味，布置春聯、炮竹、大吉大利橘子及糖果，展現新年氛圍。並有別以往，採取線上視訊方式，讓每位員工掃描QRcode參加視訊團拜。同時，董瑞斌率旗下銀行、證券、人壽、票券、資產、投信及創投七家子公司董事長，一同換上財神裝扮，一手捧金元寶，一手持吉祥話卷軸，伴隨著新年應景歌曲的音樂聲中，向全體員工祝賀拜年。
董瑞斌會上期勉同仁，展望未來，雖然在政治、經濟、金融甚至環境面，將面臨眾多挑戰，我們持續強化金融實務的影響力，推動集團永續發展，達成各項經營目標。並提醒同仁衝刺業務同時要關心身體健康，每位員工都是合庫最重要的資產，相信在大家齊心協力之下定能為合庫帶來亮眼成績。
此外，合庫銀行董事長林衍茂也期勉同仁應秉持「以客為本，以客為尊，待客以誠」的理念全心服務，打造更友善的金融服務環境，建立正向積極的團隊氛圍，貫徹永續經營理念，成為客戶持續信賴的最佳金融夥伴。