龍年缺工百萬人！企業6成愛面試30歲以下青年　看中青春無畏特質

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至於哪些產業最願意主動邀約20至29歲的求職者？104人力銀行分析得知，最大宗集中於住宿／餐飲服務業，占27%，其次是批發零售業，占16%，建築營造及不動產業占8%。
104人力銀行表示，這些產業廣邀年輕人，需要靈活應變各種突發狀況，並透過創新思維來吸引顧客；至於動漫、文創、影視、廣告、創意、以及數位產業等，雖量體不如民生消費產業之大，但仍積極向年輕人招手，透過年輕人的視角、思維、語言，直接和年輕消費者交心。
張寶玲觀察，漂亮的學經歷和超標的個人績效，已不足以定義一位出色的工作者，反而是願意為他人、為社會付出的「利他精神」，更能看出隱藏於內的氣度和格局。
張寶玲指出，最近10年，每年有22萬名年輕人無償當志工，用自己私人的時間，幫助需要幫助的人或事，成就社會美好；又如，目前的年輕人口當中，有10.3%是新二代，他們克服些許異樣眼光，努力成為他人眼中的典範，甚至回到另一個故鄉，讓兩邊變得更好；也有愈來愈多年輕世代不再是冷漠的事不關已，取而代之的是熱血和不服輸，展現年輕人的創意腦和做法，讓台灣好物重新敲開國際商業市場，「青春無畏，後生可敬」已是企業和用人主管高度在乎的關鍵人才特質。
張寶玲說，104人力銀行連續第8年向台灣社會推進Be A Giver以幫助為實的社會運動，2024年的Be A Giver不只向「大師」致敬，也向「年輕素人」致敬，首度邀請超過50位年輕人，包括動畫導演、監製、繪師、角色設計、音樂製作等平均年齡都不到30歲，以動漫畫風，集體進行「青春無畏，後生可敬」品牌內容策展，有寵物美容師假日到動物收容所捐工，讓每隻浪浪都值得人愛；也有新二代外派越南，回到媽媽的故鄉，努力協調兩地衝突，
張寶玲提到，這群動漫工作者平日多遠距承接日本動畫製作，有不少人更是日本知名動畫作品的幕後推手，這次的Be A Giver動畫製作，讓台灣年輕人直接為台灣社會創作屬於年輕人自己的故事，側拍的紀錄影片也將讓這群在隱身幕後的動漫工作者走到幕前，讓年輕人的「青春無畏、後生可敬」被更多人看見。更多故事，歡迎進入104人力銀行Be A Giver網站。