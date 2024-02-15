為「好笑」惡搞慘了！日男私筷夾吉野家公用紅薑 遭判刑2年4個月
日本在2022年曾發生一連串連鎖餐飲店惡搞事件，包括藏壽司、壽司郎等餐飲店都深受其害。其中牛肉丼飯連鎖店吉野家在2022年9月時，有名男子拿用過的筷子直接夾取公用容器內的紅薑狂吃，還拍片上傳社群媒體，後續遭控妨礙業務、損害財物。近來法院判決結果出爐，該名男子被判刑2年4個月，罰款20萬日圓（約台幣4.1萬元）。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合日媒報導，當時35歲的建築工人嶋津龍在2022年9月29日3時15分至30分左右，前往大阪市住之江區吉野家用餐，卻故意使用用過的筷子夾取桌上容器的紅薑來吃，另一名男子岡敏秀則負責拍攝並上傳網路。
吉野家去年2月發現影片在網路上流傳後，不得不進行消毒作業。但嶋津龍被捕後供稱「我只是想讓大家笑」，岡敏秀也稱想讓大家看看搞笑的事，所以拍攝這段影片並上傳網路。
大阪警方今年4月以涉及「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪嫌逮捕岡敏秀，檢方6月28日完成簡易起訴，大阪簡易法院同天判處岡敏秀30萬日圓罰金。至於嶋津龍涉犯「毀棄損壞」及「武力妨害業務」，則是在今年3月被起訴。
大阪地方法院15日對嶋津龍做出判決，雖然是與嶋津龍另一項「違反大麻取締罪」合併判決，不過法官在判決書中指責，嶋津龍的行為不只對店家造成負面影響，更是自私且惡意的犯行，雖然嶋津龍有悔意，但有犯罪前科，規範意識低，刑事責任重。最後嶋津龍遭宣判2年4個月徒刑，以及20萬日圓罰金。