晚安小雞認「影片造假」下跪道歉！求柬埔寨給機會：這裡治安很好
直播主「晚安小雞」因自導自演於柬埔寨西港「凱博園區」遭軍人凌虐，事後與友人阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。柬埔寨警方今日於台灣時間15時30分召開記者會說明全案，只見晚安小雞與阿鬧戴著手銬向西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）下跪道歉，晚安小雞也在記者會上坦承影片全數都是造假，並強調「其實柬埔寨西港是一個治安非常好、非常美麗的國家」。
記者賴禹妡／綜合報導
柬中時報稍早公布記者會現場影片，只見晚安小雞與阿鬧戴著手銬，身旁站滿柬埔寨警方，晚安小雞先是對著西港省長郭宗朗表示：「我晚安小雞陳能釧、魯祖顯在這邊向柬埔寨省長跟您說聲真的很抱歉，非常對不起。」並90度鞠躬道歉，接著更與阿鬧下跪道歉，柬埔寨警方見狀趕緊將2人扶起，晚安小雞最後還補了一句英文版道歉：「I’m so sorry.」
晚安小雞也面對鏡頭坦承影片內容全數都是造假，更指出：「其實柬埔寨西港是一個治安非常好、非常美麗的國家，這邊不存在任何新聞媒體所說的詐騙、綁架、販毒的行為，我對這件事非常的後悔，希望柬埔寨政府再給我一次機會。」接著又二度鞠躬道歉。晚安小雞在記者會中，不斷宣導柬埔寨是一個美麗、適合觀光旅遊的國家，並沒有像外界謠傳的這麼可怕，影片全都是他個人編造，為此感到非常抱歉。
我國刑事局證實，晚安小雞因涉嫌散佈不實訊息遭柬埔寨警方逮捕，柬埔寨警方後續恐依「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」進行偵辦和移送。 台灣警方則尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。