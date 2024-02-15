罕病律師陳俊翰離世 家屬發聲：盼他忘記病痛前往更美好的地方
民進黨不分區立委被提名人、罕病律師陳俊翰離世，享年40歲。陳俊翰的家屬透過陳俊翰表臉書表示，縱使萬般的不捨，他們只能祈禱俊翰可以忘記病痛，前往更美好的地方。也懇請各位朋友們，盡可能的給家屬們一些時間與空間來緬懷俊翰。後續治喪事宜會由民進黨中央、民進黨新竹市黨部、立法委員柯建銘總召服務處與陽明交通大學林志潔教授共同商議處理，家屬也在此感謝所有人的協助、理解與體諒。
記者余祥／台北報導
臉書發文內容指出，各位關心俊翰的朋友們，俊翰於2月10日傍晚感到身體不適，緊急送至台大醫院新竹分院急診處就醫，雖經多名醫療人員極力搶救後，仍然於2月11日凌晨離開了我們。我們將於2月16日移靈新竹市生命紀念園區（106靈堂），並於2月27日早上10點進行公祭儀式，讓關心俊翰、與俊翰一起走過每一個重要人生階段的好朋友們，可以一起來，陪他走過人生的最後一哩路。
最後，也懇請各位朋友們，盡可能的給家屬們一些時間與空間來緬懷我們的俊翰。後續治喪事宜會由民進黨中央、民進黨新竹市黨部、立法委員柯建銘總召服務處與陽明交通大學林志潔教授共同商議處理，家屬也在此感謝所有人的協助、理解與體諒。