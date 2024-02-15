影／教授幹大事！雙NASA航機繞台灣上空　搭載不同儀器做實驗

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環境部解釋，DC8飛機上搭載的空氣品質監測精密儀器在雲嘉南到高屏地區量測地面46英尺(15公尺)至11,000英尺(3,300公尺)的各項空氣污染物變化，另外GIII則是在28,500英尺(8,600公尺)高度於臺中到屏東之間巡航，以機上搭載光達儀器進行區域空品的量測，為科學研究與國際合作之典範。
環境部指出，本次實驗取得資料將配合地面的空品監測站、無人機與探空垂直量測及相關氣象觀測資料進行臭氧(O3)、揮發性有機物(VOCS)、細懸浮微粒(PM2.5)濃度及其粒徑大小及化學成分等3D科學研究，未來對於衛星的校驗、空品模式的精進、污染來源的解析及污染管制策略訂定提供科學的資料。
環境部也感謝NASA、氣象署、交通部民航局、中研院、空軍氣象聯隊、空軍航空技術學校、各地方環保局等國內外相關機構、中央大學教授林能暉所帶領的45位教授學者協助及參與，共同促成此次國際合作的大型實驗。
彭啟明也在臉書透露，「記得去年遇到我在國立中央大學大氣系的恩師林能暉教授，他眼睛亮起來和我描述要在退休前做一個大事，就是要做台灣到東南空氣品質大規模的量測，有NASA 飛機要飛來台灣上空繞。」
彭啟明指出，林能暉整合了國內外十幾個跨部會、20個學研單位將近四十多位學者，進行高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣污染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化國際聯合觀測。這也整合了美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗。
彭啟明表示，今天的重頭戲就是 NASA 灣流飛機在上空，上上下下，繞來繞去好幾圈了，來量測台灣的空氣品質，很感動，相信很多航空迷都在拍，「這件事情要成功，很不容易，很佩服林能暉老師，能夠領導這團隊，環境部的通力支持，尤其要跨很多部會合作 (也聽說有些仍有本位主義，整合不容易)」。