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天兵爸遛狗「忘記帶狗」還有後續！柴柴氣到叼槍算帳：你解釋一下

▲日本一名飼主要帶自家柴犬「麥丸」出門散步，卻又忘記「帶狗出門」，事後遭麥丸叼玩具槍兇狠算帳。（圖／翻攝自X）
▲日本一名飼主要帶自家柴犬「麥丸」出門散步，卻又忘記「帶狗出門」，事後遭麥丸叼玩具槍兇狠算帳。（圖／翻攝自X）

記者賴禹妡／綜合報導

日本一名飼主日前曾發文，表示自己要帶柴犬毛小孩「麥丸」出門遛狗，卻又忘記「帶狗出門」，徒留麥丸一隻狗站在原地傻眼。而這名天兵爸爸隔日也曬出麥丸的後續反應，麥丸竟氣到去叼來迷你玩具槍要和爸爸算帳，兇狠的模樣像在說「你能解釋為什麼散步要丟下我嗎？」續集再度讓眾多網友笑翻。 

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飼主＠shibayuusha日前在社群平台X（前推特）發文，他表示自己遛狗時最容易忘記的3件事，第三名是「忘記帶水瓶」，第二名是「忘記帶旅行包」，第一名則是「忘記帶狗」。 而他也曬出「忘記帶狗」的事發照，只見麥丸一臉傻眼地看著主人，身上還穿著遛狗背帶，無奈的表情像是在說：「說好的散步呢？你耍我啊？」 

▲日本一名飼主發文表示，他帶自家柴犬「麥丸」出門散步，最容易忘記帶的就是「狗」，麥丸事後一臉傻眼地看著天兵主人。（圖／翻攝自X）
▲麥丸一臉傻眼地看著主人，身上還穿著遛狗背帶，無奈的表情像是在說：「說好的散步呢？你耍我啊？」 （圖／翻攝自X）
沒想到這件事竟還有後續，爸爸隔日又曬出麥丸的照片，只見麥丸叼著迷你玩具槍，表情相當兇狠，一臉不滿的樣子，爸爸也猜測麥丸應該是要和他算帳：「你能解釋為什麼散步要丟下我嗎？」 

照片曝光後，麥丸的反應讓網友們再度笑翻，眾人紛紛留言「麥丸請你冷靜一點！！」、「爸爸要被秋後算帳了哈哈哈哈哈」、「麥丸已經受夠了」、「麥丸：我讓你長點記性」、「想給爸爸一點教訓XD」。 

▲柴犬麥丸相當喜歡咬抱枕。（圖／Twitter：shibayusha）
▲麥丸平時應該是很好相處的，前提是別丟下牠自己跑去散步。（圖／翻攝自X）
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