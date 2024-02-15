天兵爸遛狗「忘記帶狗」還有後續！柴柴氣到叼槍算帳：你解釋一下
日本一名飼主日前曾發文，表示自己要帶柴犬毛小孩「麥丸」出門遛狗，卻又忘記「帶狗出門」，徒留麥丸一隻狗站在原地傻眼。而這名天兵爸爸隔日也曬出麥丸的後續反應，麥丸竟氣到去叼來迷你玩具槍要和爸爸算帳，兇狠的模樣像在說「你能解釋為什麼散步要丟下我嗎？」續集再度讓眾多網友笑翻。
記者賴禹妡／綜合報導
飼主＠shibayuusha日前在社群平台X（前推特）發文，他表示自己遛狗時最容易忘記的3件事，第三名是「忘記帶水瓶」，第二名是「忘記帶旅行包」，第一名則是「忘記帶狗」。 而他也曬出「忘記帶狗」的事發照，只見麥丸一臉傻眼地看著主人，身上還穿著遛狗背帶，無奈的表情像是在說：「說好的散步呢？你耍我啊？」
沒想到這件事竟還有後續，爸爸隔日又曬出麥丸的照片，只見麥丸叼著迷你玩具槍，表情相當兇狠，一臉不滿的樣子，爸爸也猜測麥丸應該是要和他算帳：「你能解釋為什麼散步要丟下我嗎？」
照片曝光後，麥丸的反應讓網友們再度笑翻，眾人紛紛留言「麥丸請你冷靜一點！！」、「爸爸要被秋後算帳了哈哈哈哈哈」、「麥丸已經受夠了」、「麥丸：我讓你長點記性」、「想給爸爸一點教訓XD」。