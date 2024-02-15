啦啦隊女神艾璐「老公開刀賽季報銷」！情人節照樣送花 逼哭粉絲
統一獅啦啦隊Uni-Girls人氣成員艾璐，因為了投手老公胡智爲，願意從樂天女孩轉到統一獅工作，再加上球團的大力支持，讓「爲艾CP」成為近年來球迷們最津津樂道的話題。但在昨（14）日情人節胡智爲卻宣布開刀，確定上半季報銷，讓艾璐相當心疼，結果胡智爲還不忘買花回家過節，讓艾璐好氣又感動，也暖哭一票粉絲。
記者詹鎰睿／綜合報導
艾璐昨日在IG貼文分享，「今年的情人節，因為在過年期間，我們兩個完全沒有注意到節日。也可能是因為禮物已經預支了，所以日子到了也沒有感覺。」
但艾璐萬萬沒想到，要開刀報銷上半年賽季的老公，卻在回家的路上跑去買花、買巧克力送她，讓她心疼直呼：「表面雖然罵他浪費錢，但我其實非常的感動，讓你一個人承受了一些事情…接下來我會好好的陪伴你，一起努力，一起再回到投手丘。」
小小的互動卻立刻把粉絲們通通閃瞎，「一切都會好起來的！」、「找墨鏡中」、「嫂子快樂」、「祝大哥下半季健康回歸」、「加油！情人節快樂。」
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