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啦啦隊女神艾璐「老公開刀賽季報銷」！情人節照樣送花　逼哭粉絲

▲啦啦隊女神艾璐（左）分享老公胡智爲（右），即便要開刀缺席賽季，但在情人節當天還是願意買花回家送她，讓許多粉絲相當感動。（圖／艾璐IG）
▲啦啦隊女神艾璐（左）分享老公胡智爲（右），即便要開刀缺席賽季，但在情人節當天還是願意買花回家送她，讓許多粉絲相當感動。（圖／艾璐IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

統一獅啦啦隊Uni-Girls人氣成員艾璐，因為了投手老公胡智爲，願意從樂天女孩轉到統一獅工作，再加上球團的大力支持，讓「爲艾CP」成為近年來球迷們最津津樂道的話題。但在昨（14）日情人節胡智爲卻宣布開刀，確定上半季報銷，讓艾璐相當心疼，結果胡智爲還不忘買花回家過節，讓艾璐好氣又感動，也暖哭一票粉絲。

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艾璐昨日在IG貼文分享，「今年的情人節，因為在過年期間，我們兩個完全沒有注意到節日。也可能是因為禮物已經預支了，所以日子到了也沒有感覺。」

▲艾璐拍下老公胡智爲拿著玫瑰花束回家的可愛模樣，把大家通通閃爆。（圖／艾璐IG）
▲艾璐拍下老公胡智爲拿著玫瑰花束回家的可愛模樣，把大家通通閃爆。（圖／艾璐IG）
但艾璐萬萬沒想到，要開刀報銷上半年賽季的老公，卻在回家的路上跑去買花、買巧克力送她，讓她心疼直呼：「表面雖然罵他浪費錢，但我其實非常的感動，讓你一個人承受了一些事情…接下來我會好好的陪伴你，一起努力，一起再回到投手丘。」

小小的互動卻立刻把粉絲們通通閃瞎，「一切都會好起來的！」、「找墨鏡中」、「嫂子快樂」、「祝大哥下半季健康回歸」、「加油！情人節快樂。」

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▲艾璐（左）與胡智爲（右）是現今唯一一對在職棒界共同打拚的夫妻檔，場外場內一條心，一直是球迷們的熱門話題。（圖／艾璐IG）
▲艾璐（左）與胡智爲（右）是現今唯一一對在職棒界共同打拚的夫妻檔，場外場內一條心，一直是球迷們的熱門話題。（圖／艾璐IG）
▲統一獅啦啦隊女孩艾璐，WBC經典賽被淘汰後，老公胡智爲在床上的互動與情境，接受無法去日本東京的事實。（圖／翻攝艾璐IG）
▲晉升人妻的艾璐，在啦啦隊擁有「大嫂」稱號。（圖／翻攝艾璐IG）

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