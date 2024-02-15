快訊／億萬富翁+1！大樂透頭獎「1注獨得」獎落這縣市 威力彩7槓
大樂透第113000020期以及威力彩第113000014期今晚開獎，本期威力彩頭獎4.1億元，頭獎卻未開出，目前已連續7期槓龜，下期頭獎上看4.6億元。但本期大樂透卻喜迎頭獎得主！大樂透第113000020期頭獎於台中市烏日區「億昇彩券行」開出，獎金1億元由一人獨得，台彩公司仍保證下期頭獎有1億元。
記者賴禹妡／綜合報導
2月15日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出18組，總中獎注數20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為217組，剩餘143組，次期(2月16日)將繼續加開大紅包獎項。
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
📍2／15大樂透中獎號碼
由小到大依序為04、08、18、19、20、33，特別號是03。
📍2／15大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：04、10、12、16、18、22、25、47、35
📍2／15威力彩中獎號碼
由小到大依序為02、07、17、22、32、33，特別號是04。
大樂透春節加碼持續開跑，從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項。
若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大紅包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。