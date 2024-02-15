晚安小雞下跪道歉沒用！西港省長：須承擔法律責任「刑滿再驅逐」
台灣直播網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）與友人阿鬧（本名魯祖顯）前往柬埔寨，自導自演聲稱被凌虐痛毆，柬埔寨警方以損害柬埔寨形象將晚安小雞與阿鬧逮捕，今（15）日下午柬埔寨警方召開記者會說明案情，晚安小雞與阿鬧戴著手銬向西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）下跪道歉，不過，郭宗朗強調兩人犯下嚴重錯誤，必須承擔法律責任，刑滿後才會驅逐出境。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《柬中時報》報導，郭宗朗在記者會上表示，晚安小雞等人早在今年1月便開始策劃來柬埔寨拍攝造假影片，但是在金邊找不到合適拍片的地點，於是前往西港，假裝闖入詐騙園區，拍攝造假影片與直播。
郭宗朗指出，晚安小雞等人來柬埔寨前就寫好腳本，並在記者會上展示警方搜出的腳本，警方也展示了假血、軍裝、假槍、理髮器等拍片道具。在記者會現場，晚安小雞與阿鬧戴著手銬向郭宗朗下跪道歉，對鏡頭坦承影片內容全數都是造假，更說希望柬埔寨政府能再給自己一次機會，來向外界宣傳柬埔寨其實治安良好，是一個美麗、適合觀光旅遊的國家，不像外界謠傳的那麼可怕。
然而，郭宗朗直言，晚安小雞與阿鬧犯下嚴重錯誤，必須承擔法律責任，不能只是批評教育，將被移送法辦，刑滿後才會驅逐出境。郭宗朗態度堅定地強調，「如果我們原諒他們，那麼接下來還會有人繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象」。
我國刑警局表示，尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。根據柬埔寨法律，被當地警方逮捕的晚安小雞、阿鬧，最重恐面臨3年有期徒刑。