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補班日提神咖啡！全家今起美式、拿鐵買1送1　7-11美式25元剩2天

▲補班日前先來杯咖啡提神！全家今起限3天，單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1外，還有霜淇淋領券可享半價吃優惠。（圖／業者提供）
▲補班日前先來杯咖啡提神！全家今起限3天，單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1外，還有霜淇淋領券可享半價吃優惠。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

週六（17日）是補班日，先來杯咖啡提神！全家今起限3天，單品美式、單品拿鐵、抹茶拿鐵買1送1外，還有霜淇淋領券可享半價吃優惠；7-11有濃萃美式、濃萃拿鐵買2送2，原價50元的濃美式，平均單杯25元，優惠只到明天；萊爾富寄杯美式、拿鐵買20送20，還有新品甜莓風味系列享嚐鮮價49元；還有來自東京的手工餅乾店「Aunt Stella詩特莉」，補班日當天門市免費贈送100杯咖啡。

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🟡全家便利商店

📍門市｜今起至2月18日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲全家開工日優惠，美式、拿鐵、靜岡抹茶買1送1。（圖／全家提供）
▲全家開工喝到補班日，今起單品美式、單品拿鐵、靜岡抹茶買1送1。（圖／全家提供）
📍APP優惠趣領優惠券｜2月14日至2月18日
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)

◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）

▲全家連續5天祭出霜淇淋買一送一優惠券。（圖／業者提供）
▲全家霜淇淋買1送1券每日限時開搶。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即起至2月17日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11迎接開工、情人節，門市有買2送2優惠。（圖／業者提供）
▲7-11補班日濃萃美式、濃粹拿鐵有買2送2優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至2月20日
大杯以上指定飲品任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等，實際以大杯美式、大杯拿鐵舉例換算。

◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買5送2 ，7.1折（原價70元、特價50元）

◾風味系列指定冰飲任4杯168元，6.5折（原價65元、特價42元） 
品項包含：皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／可可歐蕾

◾中杯精品美式3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾青梅冰茶／優格好多青任4杯168元，7折（原價60元、特價42元）

▲7-11線上寄杯開工日接棒，開跑多杯組168案型。（圖／業者提供）
▲7-11 APP行動隨時取開工日喝到補班日，多杯組168元線上寄杯慢慢喝。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

📍門市、APP整買領取｜即起至2月28日

◾特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）

◾特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元、特價33元）

◾新品甜莓風味系列享嚐鮮價49元，包括中杯冰/熱草莓風味拿鐵、大杯冰/熱草莓風味茶歐蕾、特大杯冰草莓風味氣泡QQ與特大杯冰葡萄風味氣泡。（原價55元，8.9折）

🟡美廉社

📍門市｜即起至2月18日

◾大杯濃粹美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）

◾大杯濃粹拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

🟡Aunt Stella｜2月17日免費送咖啡

門市12:00-14:00贈送免費美式，各活動門市限量提供100杯，送完為止。包括台北忠孝SOGO店B1、台北復興SOGO店B3、台北遠企店B2、台北大葉高島屋店B1、新竹巨城店B1、台中新光三越店B2、台北南西三越店B2、詩特莉形象店 Cookie Concierge。

▲補班日免費送咖啡。（圖／翻攝自Aunt Stella 詩特莉手工餅乾 ）
▲來自東京的手工餅乾店「Aunt Stella詩特莉」，補班日當天門市免費贈送100杯咖啡。（圖／翻攝自Aunt Stella 詩特莉手工餅乾 ）
🟡TOK盡興食光｜2月17日美式、拿鐵買1送1

即起至2月17日至ubereats平台購買美式咖啡或拿鐵，享有買1送1優惠

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