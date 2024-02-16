「宅神」朱學恒強吻案傳喚陳布朗　鐘沛君：一家三口並肩作戰

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鍾沛君表示，「曾經，我在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，因爲光是回想那個不堪片段就讓我難受得幾乎窒息，我無法想像從此他一看到我，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；我更憂懼本就細膩敏銳的他，會和我一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，我承受不了這件事橫亙在我們本來透明如水的關係中。」
鍾沛君開口之後，先生理智而明快的列出處理方式，由他出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，爲了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，後來，如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴。
另名證人樊啟明透露，案發後大約2天，鍾沛君曾告訴他，自己有一個好朋友被某知名人物性騷擾，可以怎麼處理，當時自己曾有詢問是否要協助發布新聞，但鍾說不要。
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