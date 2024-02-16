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「宅神」朱學恒強吻案傳喚陳布朗　鐘沛君：一家三口並肩作戰

▲政治評論員朱學恒再度為強制猥褻案，前往台北地院開庭（圖／NOWnews資料照）
▲政治評論員朱學恒再度為強制猥褻案，前往台北地院開庭（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

政治評論員朱學恒遭台北市議員鍾沛君控訴，曾2度強吻她，經檢方起訴，台北地院近日密集開庭審理，今（16）日傳喚鍾女丈夫陳布朗、媒體人樊啟明、餐廳的陳姓服務生出庭作證。鐘沛君出庭前已在臉書發文表示，「這次，我們一家三口，並肩作戰。」

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鍾女說，今天，先生要爲她上戰場，再次正面對上朱學恒。先生安慰她，出庭就當作是協助朱還原記憶，「或者他不是記憶的問題，而是羞恥心。」

鍾沛君表示，「曾經，我在第一時間沒有選擇告訴當時還是男友的先生，因爲光是回想那個不堪片段就讓我難受得幾乎窒息，我無法想像從此他一看到我，就得被迫想起朱學恒的嘴臉；我更憂懼本就細膩敏銳的他，會和我一樣被折騰得夜夜難以入眠。但終究，我承受不了這件事橫亙在我們本來透明如水的關係中。」

鍾沛君開口之後，先生理智而明快的列出處理方式，由他出面、律師見證朱學恒在律師事務所一字一句寫下切結書，爲了「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」道歉，切結「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，後來，如同大家所見，朱學恒宛如失憶的矢口否認、一路狡賴。

另名證人樊啟明透露，案發後大約2天，鍾沛君曾告訴他，自己有一個好朋友被某知名人物性騷擾，可以怎麼處理，當時自己曾有詢問是否要協助發布新聞，但鍾說不要。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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