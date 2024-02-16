台股ETF受益人周增萬人！00919蟬聯人氣王 年後加碼行情可期
根據統計，台股ETF的受益人最新一周微增10321人，連續兩周增加，總受益人從去年底的6070628來到6409060人。而在23檔受益人增加的ETF中，以00919群益台灣精選高息ETF周增5694人蟬聯冠軍最具人氣，其他包括00929、00878都有增加千人以上。整體來看，高股息ETF的00919、00929、00878持續吸睛。法人表示，農曆年後大家口袋應該較充裕，年後加碼行情可期，穩健投資人可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。
記者許家禎／台北報導
集保2月5日最新公布的戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周微增10321人。進一步觀察，上周56檔台股ETF中有23檔受益人增加，其中以00919群益台灣精選高息ETF周增5694人蟬聯冠軍最具人氣，其他包括00929、00878都有增加千人以上；反之00881減少1383人最多，0050減少1051人居次，00900、00896、00888受益人均微幅減少。
整體來看，高股息ETF的00919、00929、00878持續吸睛，而00919的配息政策，優於投資人期待，因此受到不少投資人青睞。市場法人表示，農曆年長假後，大家口袋應該較充裕，年後加碼行情可期，穩健投資人可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，一般受薪上班族若無儲蓄及投資的習慣，很容易就成為所得重分配下的犧牲者，年終到手別亂花，應該做好理財規劃，小錢也能滾出大效益，以台股來說，台股高息ETF是穩健型投資人不錯的選擇。
謝明志指出，考量美、歐兩大央行的貨幣政策將在2024年陸續轉向，有助於資本市場評價提升。台灣在科技股出口轉強帶動下，預估整體景氣將重啟成長，台股企業獲利也可望在2024年轉為成長。台股在出口產業帶動下，景氣已在回升軌道，配合資金朝向寬鬆，將有利中長多格局發展，建議可趁回檔分批擇優佈局。