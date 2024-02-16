「挽肉と米」人氣漢堡排暫停營業！老闆親曝原因 想吃還有這些店
發源自日本的人氣漢堡排品牌「挽肉と米」，去年7月來台開設分店，成功造成全台瘋吃漢堡排旋風。開幕至今約半年，台灣方代理人、即富錦樹老闆吳羽傑（Jay Wu）就緊急宣佈即日起要暫停營業，原來是位於中山區赤峰街的現址因路寬限制需限期改善，只好另覓新址，預計將於3月搬遷至華山重新開幕。
記者葉盛耀/綜合報導
挽肉と米在日本自2020年創立，創辦人山本翔平本身具有近20年的漢堡排經驗，目前在東京、京都總計共3間分店。「挽肉と米」台灣店7月設立，強調要盡量原汁原味，但創辦人山本昇平先生提到，在日本分店使用的是日本國產牛，因日本肉品出口管制因素，台日雙方決定直接肉品升級，選擇「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，品質更好，成本也更高，也因此台灣店每人每套售價650元（已含服務費），比起日本未含稅1600日圓（約新台幣352元），貴上不少，但依舊受到台灣民眾歡迎，至今半年後依舊是一位難求。
事實上，除了赤峰街本店，「挽肉と米」台灣方代理人吳羽傑（Jay Wu）就曾表示，一直期望能在台灣找到第二個分店，但分店至今仍無所獲，他只透露一直有在台中、台南等地尋找中，吳羽傑並提到：「主要是台灣法規更嚴格，要找到適合的地點，還要能負荷得了這些設備與排煙，都是莫大的難度。」如今，也因為台灣法規關係，現址因路寬限制需限期改善，只好即日先暫停營業，且將另覓新址，預計將於3月搬遷至華山niko bakery旁重新開幕。屆時將會有新的開放訂位時間，會再即時公佈。
「挽肉と米」來台後的確掀起漢堡排風潮，全台的炭烤漢堡排品牌後起之秀不少，像是由橘焱胡同推出的「焱の挽肉」、聲寶旗下子公司頑味國際餐飲的「米與多蜜」等。另外，早在「挽肉と米」還未來台前就由復興空廚所創立的「肉旨房」，除了東區本店，也已進駐桃園開設新分店，因為鄰近桃園機場，名為「肉旨房空港店」。